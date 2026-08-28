Σύρος: Τα νέα στοιχεία, οι μαρτυρίες και τα αναπάντητα ερωτήματα για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας

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Νέα δεδομένα έρχονται στο «φως» για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, την ώρα που οι Αρχές προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κομμάτια του παζλ της υπόθεσης και να δώσουν απαντήσεις στα ερωτήματα που εξακολουθούν να παραμένουν αναπάντητα.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, μεταξύ άλλων, τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας στο σπίτι του 41χρονου, ο οποίος παραμένει προφυλακισμένος και εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας πως μαχαίρωσε τη γυναίκα μέσα στο σπίτι.

Ωστόσο, διαφορετική εικόνα περιγράφεται στο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Σύρου, το οποίο αποδίδει πρόθεση στον 41χρονο για τη θανατηφόρα επίθεση και αναφέρει ότι δεν βρισκόταν υπό καθεστώς φόβου. Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, δεν βρέθηκαν ίχνη αίματος στο εσωτερικό του σπιτιού. Αντίθετα, ο κατηγορούμενος φέρεται να καταδίωξε τη 41χρονη, να την ακινητοποίησε και να της επιτέθηκε με μαχαίρι έξω από την κατοικία.

Τα κίνητρα στο επίκεντρο της έρευνας

«Τι κρύβει η δολοφονία της διασώστριας του ΕΚΑΒ; Ποιος ήταν ο λόγος που πήγε στο σπίτι; Τι ήταν αυτό που οδήγησε στον θάνατό της;», είναι τα βασικά ερωτήματα που επιχειρούν να απαντήσουν οι αστυνομικοί, ενώ παράλληλα εξετάζονται νέες μαρτυρίες σχετικά με τη σχέση της 41χρονης με τον κατηγορούμενο.

Φίλος της άτυχης γυναίκας, μιλώντας στο MEGA, απέρριψε τα σενάρια σύμφωνα με τα οποία η 41χρονη είχε πάει στο συγκεκριμένο σπίτι για να κλέψει ή για να ζητήσει την καταβολή οφειλόμενων ενοικίων. «Πείραξαν κάποιον από την οικογένειά της. Εγώ πιστεύω ότι το έμαθε όταν πήγε στη Σύρο, μπορεί και εκείνη την ημέρα», σημείωσε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για στοχευμένη ενέργεια, λέγοντας: «Ήθελε να τη σκοτώσει, δεν ήθελε να μιλήσει. Ήταν καθαρό φονικό. Η γυναίκα του κάτι ξέρει αλλά δεν μιλάει».

Η σχέση θύτη και θύματος

Στοιχεία για τη γνωριμία των δύο πλευρών έδωσε και ο πρώην σύζυγος της 41χρονης. Όπως ανέφερε, τα παιδιά της διασώστριας έκαναν παρέα με τα παιδιά του άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία της. «Τον δράστη τον γνώριζε από πιο μικρό. Τα παιδιά του τα γνώρισε μέσω της πρώην γυναίκας του», σημείωσε.

Η σύνδεση των δύο οικογενειών είναι ακόμη στενότερη, καθώς η πρώην σύζυγος του 41χρονου έχει παντρευτεί ξάδελφο της 41χρονης. Η διασώστρια είχε ταξιδέψει στη Σύρο προκειμένου να δώσει το «παρών» στη βάφτιση του παιδιού του ζευγαριού.

Ο πατέρας της 41χρονης αναζητά επίσης απαντήσεις για τα πραγματικά αίτια που οδήγησαν στον θάνατο της κόρης του. «Απλά ήθελε να της κλείσει το στόμα. Άρα κάτι ήξερε το παιδί μου», υπογραμμίζει, προσθέτοντας ότι η κόρη του δέχθηκε τη μοιραία επίθεση εκτός του σπιτιού και έμεινε αβοήθητη.

«Περιμένουμε να ανοιχθούν τα κινητά, μήπως βρεθεί κάποια πληροφορία, κάποια λύση», συμπληρώνει ο πατέρας του θύματος, επισημαίνοντας ότι στο σπίτι υπήρχαν κάμερες τόσο εξωτερικά, όσο και στο εσωτερικό του. Από τις εσωτερικές κάμερες, ωστόσο, είχαν αφαιρεθεί οι κάρτες μνήμης.

Καρέ-καρέ η μοιραία συνάντηση

Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» των Αρχών, καθώς αποτυπώνει λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της επίθεσης το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου.

Στις 16:40 καταγράφεται η άφιξη του 41χρονου, ενώ περίπου ένα τέταρτο αργότερα εμφανίζεται στο σπίτι και η σύντροφός του. Η 41χρονη καταγράφεται για πρώτη φορά στις 17:02 και, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μπαίνει στο εσωτερικό του διαμερίσματος. Η γυναίκα βγαίνει από το σπίτι στις 17:03. Μόλις τρία δευτερόλεπτα αργότερα καταγράφεται η έναρξη της επίθεσης από τον 41χρονο.

Η ανάλυση των εικόνων αποκαλύπτει περισσότερες λεπτομέρειες για τις κινήσεις της 41χρονης. Η διασώστρια ανεβαίνει τη σκάλα και προσπαθεί να διαπιστώσει εάν βρίσκεται κάποιος στο διαμέρισμα. Φορά γάντια και γυαλιά ηλίου, ενώ έχει καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Στην πλάτη της έχει ένα σακίδιο.

Παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στην είσοδο και στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι με το αριστερό της χέρι, αφήνοντας το σακίδιο στο πάτωμα. Στη συνέχεια εισέρχεται στο διαμέρισμα.

Από το εσωτερικό ακούγονται φωνές. Η 41χρονη εμφανίζεται ξανά στην είσοδο και βγαίνει γρήγορα, ενώ πριν απομακρυνθεί από το σημείο επιχειρεί να πάρει μαζί της το σακίδιό της. Τότε ο άνδρας που κατηγορείται για τη δολοφονία εκτοξεύει προς το μέρος της μία καρέκλα, ενώ πίσω του ακολουθεί η σύζυγός του.

Σε διαφορετικό καρέ φαίνεται στα χέρια του 41χρονου ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι. Ο ίδιος, πάντως, επιμένει στην εκδοχή ότι η 41χρονη μαχαιρώθηκε μόνο μέσα στο διαμέρισμα.

Την ίδια ώρα, ο κατηγορούμενος και η σύζυγός του υποστηρίζουν ότι λίγες ημέρες πριν από το περιστατικό είχε σημειωθεί διάρρηξη στο διαμέρισμά τους και πως θεωρούσαν ότι η 41χρονη είχε εμφανιστεί στο σπίτι για μια νέα, παρόμοια ενέργεια.

«Η εικόνα που έχει η ΕΛ.ΑΣ. είναι ότι πρόκειται για απόπειρα διάρρηξης με στόχο κάποια χρήματα», τόνισε από την πλευρά του ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος.

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