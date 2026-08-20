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20.08.2026 09:25

Σύρος: Τα τελευταία λόγια της διασώστριας στον πατέρα της – «Πάω σε μια δουλίτσα κι έρχομαι»

20.08.2026 09:25
SYROS_DIASOSTRIA

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Ο πατέρας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ που έχασε τη ζωή της στη Σύρο περιέγραψε την τελευταία συνομιλία που είχε με την κόρη του πριν εκείνη φύγει από το σπίτι, ενώ οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται με επίκεντρο το τι την οδήγησε έξω από την κατοικία του 41χρονου κατηγορουμένου το απόγευμα της 23ης Ιουλίου.

Μιλώντας στο STAR, ο πατέρας της αναφέρθηκε στις τελευταίες στιγμές πριν από το μοιραίο περιστατικό, αλλά και στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται ο ίδιος και η μητέρα της.

«Ήταν έξω καρδιά, αγαπούσε όλο τον κόσμο, βοηθούσε όλο τον κόσμο. Ερείπια είμαστε, ερείπια εγώ κι η μάνα της, είμαστε ερείπια», ανέφερε.

«Μπαμπά, πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι»

Ο ίδιος αποκάλυψε τι του είπε η 41χρονη λίγο πριν αναχωρήσει από το σπίτι.

«Στις 4 ήταν εδώ στο σπίτι. “Μπαμπά”, μου λέει, “πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι”. Κατά τις εφτά με παίρνει ο αδερφός μου τηλέφωνο και μου λέει: “Έχεις ακούσει τίποτα; Μαχαιρώσανε μια κοπέλα στην Άνω Σύρο”. Από κείνη τη στιγμή είχαν αρχίσει και κόβονταν τα πόδια μου», είπε.

Ο πατέρας της 41χρονης υποστήριξε ακόμη ότι, κατά την εκτίμησή του, το θανατηφόρο χτύπημα δεν προήλθε από προσπάθεια άμυνας.

«Δεν είναι αμυντικό το χτύπημα. Είναι επιθετικό και με μίσος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο των ερευνών οι κινήσεις της 41χρονης

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για τον θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν για ποιον λόγο η γυναίκα βρέθηκε έξω από το σπίτι του 41χρονου κατηγορουμένου το απόγευμα της 23ης Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, η 41χρονη είχε μαζί της ένα σακίδιο και ένα μαχαίρι, ενώ φέρεται να είχε καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και να φορούσε ιατρικά γάντια.

Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες αποτελούν μέρος της έρευνας, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι ήταν αυτό που την έκανε να μεταβεί στο συγκεκριμένο σημείο.

Προφυλακίστηκε ο 41χρονος

Για την υπόθεση έχει προφυλακιστεί ο 41χρονος κατηγορούμενος, ενώ ο ίδιος και η σύζυγός του, στις απολογίες τους, είχαν υποστηρίξει ότι βρίσκονταν «σε κατάσταση άμυνας».

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