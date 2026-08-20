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20.08.2026 08:03

Ρέθυμνο: Νέο θανατηφόρο τροχαίο στην Κρήτη – Νεκρός 21χρονος οδηγός μηχανής σε σύγκρουση με ταξί

20.08.2026 08:03
KRANOS_TROXAIO
αρχείου Eurokinissi

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Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (19/8) στην Κρήτη, με έναν νέο άνθρωπο να χάνει τη ζωή του.

Σύμφωνα με το goodnet.gr, το νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε σε παραθαλάσσιο οικισμό στο Ρέθυμνο, όταν ένα ταξί και μία μηχανή συγκρούστηκαν μετωπικά, κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 21χρονος οδηγός της μηχανής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φορούσε κράνος.

Τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνά η Τροχαία.

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ΠΕΜΠΤΗ 20.08.2026 10:22
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