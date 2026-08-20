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20.08.2026 07:34

Μύκονος: 18χρονη κατήγγειλε 23χρονο για σεξουαλική επίθεση σε beach bar

20.08.2026 07:34
mykonos_island
@ΑΠΕ

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Στη σύλληψη ενός 23χρονου, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Μύκονο, μετά από καταγγελία 18χρονης για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 18χρονης, το περιστατικό σημειώθηκε σε γνωστό μπιτς μπαρ του νησιού, όπου βρισκόταν μαζί με την παρέα της.

Η ίδια φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και, όπως κατήγγειλε, δεν μπορούσε να αντισταθεί.

Όπως υποστήριξε, ο 23χρονος την προσέγγισε ενώ βρισκόταν σε ξαπλώστρα και, αφού της έπιασε κουβέντα, φέρεται να προχώρησε σε σεξουαλικές πράξεις σε βάρος της χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Μετά το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός απομακρύνθηκε από το σημείο.

Η 18χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία και οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίηση του 23χρονου.

Στη συνέχεια τον εντόπισαν στην περιοχή του Πλατύ Γιαλού στη Μύκονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

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