Λίμνη Ευβοίας: Σφοδρή σύγκρουση δύο Ι.Χ. – Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη 47χρονη (Photos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου στη Λίμνη Ευβοίας, όταν δύο Ι.Χ. αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να εγκλωβιστεί μία 47χρονη οδηγός.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evia online, το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή της Λίμνης, στη Βόρεια Εύβοια, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τέσσερα οχήματα και οκτώ στελέχη.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν την 47χρονη οδηγό του ενός οχήματος, η οποία είχε τραυματιστεί από τη σφοδρή σύγκρουση.

Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου

Η τραυματισμένη γυναίκα παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μαντουδίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Η αστυνομία διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Σίφνος: Σε μηχανική βλάβη συγκλίνουν οι έρευνες για την πτώση του ελικοπτέρου – Εξετάζεται η μεταφορά τμημάτων για έλεγχο

Με κόρνες πλοίων και καπνογόνα το τελευταίο «αντίο» στον δήμαρχο Φούρνων, Δημήτρη Καρύδη (Photos/Video)

Πάρος: Θαλαμηγός προσάραξε στα αβαθή στον κόλπο της Νάουσας – Σώοι και οι 19 επιβαίνοντες