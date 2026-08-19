Με κόρνες πλοίων και καπνογόνα το τελευταίο «αντίο» στον δήμαρχο Φούρνων, Δημήτρη Καρύδη (Photos/Video)

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Με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποχαιρέτησαν το πρωί της Τετάρτης, 19/8, οι κάτοικοι των Φούρνων Κορσεών τον δήμαρχο Δημήτρη Καρύδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 15/8, σε ηλικία 57 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του samos24.gr, ο Δημήτρης Καρύδης έδινε τα τελευταία χρόνια μάχη με τον καρκίνο και άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

Η υποδοχή της σορού στο νησί και η εξόδιος ακολουθία

Η σορός του δημάρχου μεταφέρθηκε στους Φούρνους με το πλοίο «Μεγαλόχαρη». Κατά την άφιξη, μικρότερα φουσκωτά σκάφη και καΐκια συνόδευσαν το πλοίο, ενώ οι επιβαίνοντες άναψαν πορτοκαλί καπνογόνα. Την ίδια στιγμή, οι κόρνες των πλοίων ηχούσαν δυνατά, δημιουργώντας συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα στο λιμάνι.

Εκατοντάδες συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και θεσμικών φορέων συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι για να συνοδεύσουν το φέρετρο στην εκκλησία.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Φούρνων, με προεξάρχοντα τον Μητροπολίτη Σάμου, Ικαρίας και Κορσεών κ. Ευσέβιο.

Ο Δημήτρης Καρύδης είχε αναλάβει καθήκοντα δημάρχου Φούρνων Κορσεών τον Δεκέμβριο του 2020, διαδεχόμενος τον Γιάννη Μαρούση. Το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του δήμου, όπως και πλήθος τοπικών φορέων του Νομού Σάμου, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και τους οικείους του.

Με μια συγκινητική ανάρτηση αποχαιρέτησε τον σύζυγό της και η Μαρίτσα Σπανού, γράφοντας: «Αγάπη μου γλυκιά, μαχητής στη ζωή, μαχητής και στον θάνατο. Από σήμερα ομορφαίνει ο ουρανός και σκοτεινιάζει το σπίτι μας».

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