Κοζάνη: Απεγκλωβίστηκαν τρεις ηλικιωμένοι από αυτοκίνητο που έπεσε σε χαράδρα – Τραυματίστηκαν ελαφρά

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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης στις αρχές της Κοζάνης, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον οδικό άξονα Αγίας Κυριακής – Βελβεντού, όταν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τρεις ηλικιωμένοι εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 150 μέτρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αυτοκίνητο επέβαιναν ένας 84χρονος άνδρας, ο οποίος ήταν και ο οδηγός, καθώς και δύο γυναίκες ηλικίας 80 ετών. Η πορεία του οχήματος προς το βάθος του γκρεμού ανακόπηκε σωτήρια όταν αυτό σφήνωσε σε ένα δέντρο, γεγονός που απέτρεψε τα χειρότερα για τους επιβαίνοντες.

Για τον απεγκλωβισμό τους στήθηκε άμεσα μια μεγάλη και δύσκολη επιχείρηση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του κλιμακίου Σερβίων αλλά και της Κοζάνης, στην οποία συμμετείχαν 8 άνδρες με 2 οχήματα. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το σημείο της απότομης πλαγιάς, να ανασύρουν με ασφάλεια τους τρεις ηλικιωμένους από τον γκρεμό και να τους παραδώσουν στα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες μετέφεραν τους τραυματίες στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης. Σύμφωνα με τους γιατρούς του ΤΕΠ, ο 84χρονος οδηγός και η μία γυναίκα είναι καλά στην υγεία τους, φέροντας ελαφρά μόνο τραύματα ενώ η δεύτερη ηλικιωμένη γυναίκα διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ένα ελαφρύ κάταγμα στη σπονδυλική στήλη και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.

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