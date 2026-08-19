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Κοσμοσυρροή παρατηρείται στο Ελαφονήσι της Κρήτης, με εκατοντάδες επισκέπτες να έχουν κάνει… απόβαση στη δημοφιλή παραλία, γνωστή για τα γαλαζοπράσινα νερά και τη ροζ άμμο της.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από ζωντανή κάμερα στην περιοχή είναι αποκαλυπτικές του μεγάλου αριθμού λουομένων, εικόνα που προκαλεί ασφυξία.

Ενδεικτικά, το μεσημέρι της Τετάρτης 19 Αυγούστου, η παραλία είναι ασφυκτικά γεμάτη από επισκέπτες, μιας και το Ελαφονήσι αποτελεί έναν από τους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, ενώ η παραλία είχε κατακτήσει τη δεύτερη θέση στα Travellers’ Choice Awards του Tripadvisor.

Παράλληλα, η περιοχή στην οποία βρίσκεται η παραλία είναι ενταγμένη στο δίκτυο Natura 2000, με τις τελευταίες εικόνες να θέτουν ερωτήματα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διαχείριση του υπερτουρισμού.

Υπενθυμίζεται ότι, πριν από τρία χρόνια είχε τοποθετηθεί μπάρα στην είσοδο της παραλίας και δημιουργήθηκαν χώροι στάθμευσης, ώστε να μην εισέρχονται τροχοφόρα στον χώρο της παραλίας, στο πλαίσιο της προστασίας του οικοσυστήματος.

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