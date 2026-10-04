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04.10.2026 21:49

Ελλάδα – Γερμανία: Στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών του 1999 κατέθεσε η ΕΠΟ (Video)

04.10.2026 21:49
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Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην Τούμπα πριν από την αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία, καθώς η μνήμη των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους σε τραγικά δυστυχήματα βρέθηκε στο επίκεντρο.

Η σημερινή ημέρα, 4 Οκτωβρίου, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό για την οικογένεια του «δικεφάλου», καθώς συμπληρώνονται 27 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών. Ήταν 4 Οκτωβρίου 1999 όταν έξι φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο τροχαίο, επιστρέφοντας από εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη μαύρη επέτειο, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, αλλά και η γερμανική πλευρά, τίμησαν τη μνήμη των αδικοχαμένων, καταθέτοντας στεφάνι στο μνημείο  που βρίσκονται μπροστά από τη Θύρα 4.

Ελλάδα - Γερμανία: Στεφάνι στη μνήμη των θυμάτων των Τεμπών κατέθεσε η ΕΠΟ

Παράλληλα, η σκέψη όλων πήγε και στους έξι φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους πριν από λίγους μήνες στη Ρουμανία, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για να παρακολουθήσουν την ομάδα τους.

Η Τούμπα, από την πλευρά της, συμμετείχε στη συγκινητική στιγμή, με τους φιλάθλους να χειροκροτούν θερμά ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν τόσο άδικα.

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