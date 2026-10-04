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04.10.2026 21:40

Ελλάδα – Γερμανία: Live η μεγάλη μάχη για την 4η αγωνιστική του Nations League

04.10.2026 21:40
ethniki-panigiriko

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Η Εθνική Ελλάδος δίνει κρίσιμο αγώνα κόντρα στην Γερμανία για την 4η αγωνιστική του Nations League.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα παραμένει πρώτο στον όμιλο, ωστόσο θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα για να βρεθεί με το… ενάμιση πόδι στα προημιτελικά.

Η 11αδα της Ελλάδας: Τζολάκης, Τσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Σάλιακας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Κυζιρίδης, Μασούρας, Παυλίδης, Ιωαννίδης.

Η 11αδα της Γερμανίας: Ούρμπιγκ, Τρόι, Τιάου, Άντον, Ράουμ, Πάβλοβιτς, Μπίσοφ, Βιρτς, Καρλ, Σέρχαντ, Μπούρκχαρντ

Live η εξέλιξη του αγώνα:

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