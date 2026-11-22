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Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι, 16 και 13 ετών, που αφαίρεσαν βίαια αλυσίδα λαιμού από 83χρονη έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για ληστεία κατά συναυτουργία.

Ειδικότερα, οι δύο ανήλικοι, το βράδυ του Σαββάτου (21/11) κινούμενοι έξω από τον σταθμό ΚΤΕΛ Λιοσίων, προσέγγισαν 83χρονη ημεδαπή και με χρήση σωματικής βίας της αφαίρεσαν αλυσίδα λαιμού.

Άμεσα αστυνομικοί της ΔΙΑΣ που περιπολούν στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, μετά από αναζητήσεις, εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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