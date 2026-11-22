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Τη Δυτική Μακεδονία θα επισκεφθεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας, τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Νοεμβρίου.

Τη Δευτέρα, στο πλαίσιο της περιοδείας, ο Αλ.Τσίπρας θα συναντηθεί με αγρότες στους Πύργους, στην συνέχεια θα επισκεφθεί τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα.

Το κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, η απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας και οι σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης θα βρεθούν στο επίκεντρο των συναντήσεων με εκπροσώπους των εργαζομένων («ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»), των συνταξιούχων ΔΕΗ Εορδαίας και των απολυμένων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην προστασία της απασχόλησης, τη δημιουργία νέων, ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης και τη διατήρηση της λιγνιτικής λειτουργίας της Πτολεμαΐδας V όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση, στο πλαίσιο μιας πραγματικά δίκαιης μετάβασης.

Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ το απόγευμα θα συνομιλήσει με μέλη και φίλους της Συμπαράταξης στην Πτολεμαΐδα (καφέ MIKEL).

Την Τρίτη θα επισκεφθεί την Καστοριά και τη Νεάπολη (Κοζάνη) για συναντήσεις στο Συνεταιριστικό Τυροκομείο με αγροτοκτηνοτρόφους και μεταποιητές. Επαφές στον Συνεταιρισμό Αγροτικών και Δημητριακών Προϊόντων καθώς και με εκπροσώπους των Δασικών συνεταιρισμών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στη Φλώρινα όπου θα συναντήσει και θα συζητήσει με πολίτες στο Παρόν Cafe Bar.

Στο κλιμάκιο της ΕΛ.Α.Σ θα συμμετέχουν και η αναπληρωτής τομεάρχης Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Βανέσσα Κατσαρδή και ο τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Θωμάς Μόσχος.

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