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Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει εκ νέου το επόμενο Σαββατοκύριακο, 28 και 29 Νοεμβρίου, ο Αντώνης Σαμαράς προκειμένου να ολοκληρώσει τον κύκλο επαφών του που έμεινε στη μέση λόγω της χθεσινής έκτακτης διακοπής του προγράμματός του.
Βάσει του αναθεωρημένου προγράμματος, το απόγευμα του Σαββάτου ο πρώην πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο, ενώ το βράδυ της ίδιας ημέρας θα έχει συνάντηση με νέους της συμπρωτεύουσας.
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