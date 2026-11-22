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Μόλις 0,3% χωρίζουν πλέον το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE) του Πέδρο Σάντσεθ από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP), μια εβδομάδα πριν τις κάλπες στην Ισπανία.

Σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας 40dB για λογαριασμό της εφημερίδας EL PAÍS και του ραδιοφωνικού δικτύου Cadena SER -την προτελευταία πριν από την εκπνοή της προθεσμίας- οι Σοσιαλιστές καταγράφουν σταθερή άνοδο, ισοφαρίζοντας μάλιστα το ποσοστό που είχαν λάβει στις εκλογές του 2023.

Η κατανομή των εδρών και η αυτοδυναμία

Ωστόσο, οι ανακατατάξεις που εντοπίζει η έρευνα πριν από την τελική ευθεία της προεκλογικής εκστρατείας αφορούν μόνο τη μάχη της πρωτιάς και δεν ανατρέπουν την κυριαρχία του μπλοκ της δεξιάς, η οποία -εφόσον επιβεβαιωθεί στην κάλπη- ανοίγει τον δρόμο στον Φεϊχόο για την πρωθυπουργία.

Το άθροισμα των εδρών του Λαϊκού Κόμματος (μαζί με το UPN) και του ακροδεξιού Vox διαμορφώνεται στις 187 έδρες.

Αν και υποχωρεί ελαφρώς κάτω από το φράγμα των 190 εδρών που κατέγραφε στην αρχή της εκστρατείας, παραμένει πολύ πάνω από τις 176 έδρες που απαιτούνται για την απόλυτη πλειοψηφία στο ισπανικό Κοινοβούλιο (350 έδρες συνολικά).

Αναλυτικά, η εκτίμηση κατανομής των 350 εδρών έχει ως εξής:

PP (συμπεριλαμβανομένου του UPN): 133 έδρες (εύρος 127 έως 138)

PSOE: 125 έδρες (εύρος 119 έως 130)

Vox: 54 έδρες (εύρος 49 έως 59)

Frente Amplio: 5 έδρες (εύρος 5 έως 6)

Λοιποί συνασπισμοί της Αριστεράς (Compromís-Front Valencià, Ara Més, Unidad del Pueblo Canario): 3 έδρες (εύρος 3 έως 5)

Podemos: 0 έδρες (εύρος 0 έως 1)

Λοιπά περιφερειακά κόμματα (ERC 11, EH Bildu 7, Junts 3, PNV 3, Adelante Andalucía 3, BNG 2, Coalición Canaria 1): 30 έδρες (εύρος 29 έως 34)

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Σάντσεθ

Η ακροδεξιά παραμένει το μοναδικό από τα μεγάλα κόμματα που ενισχύεται σε σχέση με το 2023 (έως και +4,5 μονάδες), ωστόσο φαίνεται να έχει απωλέσει σχεδόν δύο μονάδες από την έναρξη της εκστρατείας, με βασικό κερδισμένο το PP που καταφέρνει έτσι να ανακόψει τις διαρροές προς το κόμμα του Σαντιάγο Αμπασκάλ.

Από την άλλη, το PSOE ανεβάζει τα ποσοστά του αντλώντας ψηφοφόρους κυρίως από τη δεξαμενή της ευρύτερης Αριστεράς (του πρώην συνασπισμού Sumar).

Στα αριστερά των Σοσιαλιστών, η εικόνα παραμένει στάσιμη, με το Frente Amplio και τους περιφερειακούς του εταίρους να κινούνται λίγο πάνω από το 5% και τους Podemos να περιορίζονται στο 1%, σε αντίθεση με την ισχυρή δυναμική που διατηρούν περιφερειακά αριστερά σχήματα όπως το ERC, το EH Bildu και το BNG.

Τέλος, στο ερώτημα για την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Πέδρο Σάντσεθ προηγείται καθαρά με 32,9%, αφήνοντας δεύτερο τον Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο με 24,2%, τρίτο τον Σαντιάγο Αμπασκάλ με 16,7%, τέταρτη την Άντα Κολάου με 4,1% και πέμπτη την Ιρένε Μοντέρο με 2,8%.

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