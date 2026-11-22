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Χωρίς την κεντρική πολιτική συμφωνία που θα καθόριζε τα επόμενα βήματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ολοκληρώθηκε την Κυριακή (22/11) η COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία και αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες απέρριψαν το τελικό σχέδιο, καθώς δεν περιλάμβανε ούτε μία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, τον βασικό παράγοντα της ανθρωπογενούς υπερθέρμανσης του πλανήτη.

BREAKING: COP31 President Murat Kurum confirms that the final draft agreement at the summit will not be approved.



If no new final draft is proposed, talks will have to be suspended and reconvened at the following summit in Ethiopia next year, which has only happened once before. pic.twitter.com/7ziGZKxDjU — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

Έπειτα από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων, οι οποίες παρατάθηκαν κατά δύο ημέρες, οι σχεδόν 200 συμμετέχουσες χώρες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο λεγόμενο «Σύμφωνο της Αττάλειας», το κείμενο που είχαν συντάξει η Τουρκία και η Αυστραλία, οι δύο χώρες που προήδρευσαν της διάσκεψης.

Ο πρόεδρος της COP31, Τούρκος υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ, αναγνώρισε το αδιέξοδο κατά την καταληκτική συνεδρίαση.

«Είναι σαφές ότι υπάρχουν μέρη σε αυτή την αίθουσα που αντιτίθενται στο κείμενο. Αναγνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει συναίνεση. Επομένως, οι αποφάσεις αυτές δεν υιοθετήθηκαν», δήλωσε.

Η διάσκεψη δεν κατέρρευσε ολοκληρωτικά, καθώς εγκρίθηκαν επιμέρους αποφάσεις για άλλα ζητήματα. Ωστόσο, δεν υιοθετήθηκε το κεντρικό πολιτικό κείμενο, το οποίο θα αποτύπωνε τις κοινές δεσμεύσεις των χωρών για την πορεία της διεθνούς δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής.

COP31: Η σύγκρουση για τα ορυκτά καύσιμα

Το τελικό σχέδιο καλούσε τις χώρες να προχωρήσουν στον εξηλεκτρισμό των οικονομιών τους, ζητούσε από τα πλούσια κράτη να χρηματοδοτήσουν την προσαρμογή των φτωχότερων χωρών στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και αναφερόταν στην ανάγκη να περιοριστεί όσο γίνεται η υπέρβαση του ορίου υπερθέρμανσης του 1,5 βαθμού Κελσίου.

Απέφευγε, όμως, οποιαδήποτε ρητή αναφορά στην ανάγκη απομάκρυνσης από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, παρά το γεγονός ότι περισσότερες από 130 χώρες είχαν ζητήσει να συμπεριληφθεί σχετική δέσμευση.

Αντίθετα, το κείμενο περιείχε προβλέψεις για τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, τις οποίες περιβαλλοντικές οργανώσεις επικρίνουν επειδή θεωρούν ότι επιτρέπουν τη συνέχιση της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

Σύμφωνα με το Reuters, παρατηρητές των διαπραγματεύσεων ανέφεραν ότι η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες άσκησαν έντονες πιέσεις για να αφαιρεθούν οι αναφορές στα ορυκτά καύσιμα.

Η Σαουδική Αραβία υπερασπίστηκε την πρόβλεψη για τις τεχνολογίες δέσμευσης άνθρακα. Η Κίνα, το Πακιστάν και η ομάδα των αφρικανικών χωρών δεν αντιτάχθηκαν στο τελικό σχέδιο, παρότι ορισμένες εξέφρασαν επιφυλάξεις.

«Δεν θα εγκρίνουμε μια συμφωνία που ξεπλένει τα ορυκτά καύσιμα»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνήθηκε να συναινέσει στο κείμενο, με τον υπουργό Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας, Ντάραγκ Ο’ Μπράιαν, να τονίζει ότι δεν ανταποκρίνεται στην κρισιμότητα της κατάστασης.

«Δεν θα εγκρίνουμε μια απόφαση που δεν ανταποκρίνεται στα επιστημονικά δεδομένα και κινδυνεύει να διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα ανάμεσα στις παγκόσμιες δεσμεύσεις και τις ενέργειες που απαιτούνται», δήλωσε εκ μέρους της ΕΕ.

Ο Ιρλανδός υπουργός ξεκαθάρισε ότι η Ένωση δεν πρόκειται να αποδεχθεί μια συμφωνία που δεν αναφέρει καν τα ορυκτά καύσιμα και επιχειρεί, όπως υποστήριξε, να παρουσιάσει τη συνέχιση της χρήσης τους ως συμβατή με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η παρέμβασή του έγινε δεκτή με χειροκροτήματα από την αίθουσα, ενώ ακολούθησαν αντίστοιχες αντιρρήσεις από τον Παναμά, τα Νησιά Μάρσαλ και τη Νορβηγία.

Η Βρετανία, μικρά νησιωτικά κράτη που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και ορισμένες από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου τάχθηκαν επίσης κατά του σχεδίου.

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ο Ο’ Μπράιαν κατηγόρησε τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες ότι εμπόδισαν την πρόοδο των συνομιλιών.

«Πιστεύω ότι αυτή η COP κρατήθηκε όμηρος από πετρελαιοπαραγωγές χώρες», δήλωσε, ζητώντας να επανεξεταστεί ο τρόπος διεξαγωγής των διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα.

Κριτική και στην ΕΕ από τις αναπτυσσόμενες χώρες

Παρότι η ευρωπαϊκή στάση χαιρετίστηκε από οργανώσεις που ζητούν τον περιορισμό των ορυκτών καυσίμων, η ΕΕ δέχθηκε και επικρίσεις για τη δική της πολιτική.

Ο Μοχάμεντ Άντοου, διευθυντής της οργάνωσης Power Shift Africa, κατηγόρησε τις ανεπτυγμένες χώρες ότι δεν ανταποκρίνονται στις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στα κράτη που υφίστανται τις μεγαλύτερες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

«Η ΕΕ απέρριψε αυτό το κείμενο, αλλά δεν μπορεί να αποποιηθεί την ευθύνη για το αδιέξοδο στο οποίο συνέβαλε», δήλωσε.

Κατηγόρησε επίσης τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι ζητούν από άλλες χώρες σχέδια απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ οι ίδιες συνεχίζουν να επενδύουν σε αυτά.

Η χρηματοδότηση των φτωχότερων χωρών αποτέλεσε ένα ακόμη σημείο έντονης διαφωνίας στη διάσκεψη. Οι αναπτυσσόμενες οικονομίες ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για να αντιμετωπίσουν τις καταστροφές που προκαλούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα και να χρηματοδοτήσουν τη μετάβασή τους σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Η COP31 πραγματοποιήθηκε λίγες εβδομάδες μετά την προειδοποίηση του Προγράμματος Περιβάλλοντος του ΟΗΕ ότι η παγκόσμια θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Ο περιορισμός της υπερθέρμανσης σε αυτό το επίπεδο αποτελεί βασικό στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015.

Η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας και πρώην απεσταλμένη του ΟΗΕ για το κλίμα, Μέρι Ρόμπινσον, εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων.

«Δεν υπάρχει η αίσθηση του επείγοντος που απαιτείται για να αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα», δήλωσε στον Guardian, ασκώντας κριτική και στην ηγεσία της διάσκεψης.

«Απαράδεκτη οπισθοδρόμηση»

Η πρόταση τελικής απόφασης της COP31 που παρουσιάστηκε από την προεδρία της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα η οποία διεξάγεται στην Τουρκία “μας γυρίζει πίσω” και αντιπροσωπεύει “απαράδεκτη” οπισθοδρόμηση, δήλωσε σήμερα η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης της Γαλλίας Μονίκ Μπαρμπί, ενώ αυξάνεται η προοπτική αποτυχίας στη σύνοδο στην Αττάλεια, όπου χώρες καταγγέλλουν την απουσία αναφοράς στην έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα στη νέα συμβιβαστική πρόταση που διανεμήθηκε στη διάρκεια της νύχτας.

“Ο χρόνος περνάει και δεν έχει βγει ακόμη ο λογαριασμός”, ανέφερε η Γαλλίδα υπουργός σε δήλωσή της που εστάλη στον Τύπο, καταγγέλλοντας κυρίως την απουσία οποιασδήποτε αναφοράς στην έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα στο κείμενο. Την ώρα που η COP31 έχει υπερβεί κατά πολλές ώρες το επίσημο χρονοδιάγραμμα, υπάρχει μια “πολύ πραγματική πιθανότητα” να ολοκληρωθεί χωρίς συμφωνία, σημείωσε παράλληλα μια αξιωματούχος της ΕΕ στο AFP.

COP31 Başkanı Murat Kurum kapanış oturumunda akışa müdahale etmek isteyen BM İklim Sekreteryası İcra Sekreteri Simon Steel’e izin vermedi:



“Simon yerine geç” pic.twitter.com/vLBibtDJrW — Haber Report (@HaberReport) November 22, 2026

Νομίζω ότι γυρίζουμε προς τα πίσω. Σήμερα είμαι πιο απαισιόδοξη από ό,τι ήμουν χθες”, πρόσθεσε η ίδια. “Η κατάσταση είναι δύσκολη και το αποτέλεσμα αβέβαιο”, συμπλήρωσε γερμανική πηγή.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας Ντάραγκ Ο’ Μπράιαν δήλωσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να στηρίξει το προτεινόμενο σχέδιο συμφωνίας, εν μέρει διότι δεν κάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα για τα οποία οι επιστήμονες λένε πως αποτελούν βασικό λόγο της υπερθέρμανσης του πλανήτη. «Είναι αδιανόητο να έχουμε μια συμφωνία για το κλίμα που δεν κάνει καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, καμία αναφορά στη μετάβαση μακριά από τα ορυκτά καύσιμα», δήλωσε.

Ο Ιρλανδός υπουργός, η χώρα του οποίου ασκεί αυτήν την περίοδο την προεδρία της ΕΕ, επισήμανε, σε δηλώσεις του στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πως η COP31 «κρατήθηκε όμηρος από πετρελαιοπαραγωγές χώρες». «Πιστεύω ότι αυτή η COP κρατήθηκε όμηρος από πετρελαιοπαραγωγές χώρες», δήλωσε, ζητώντας μια «επανεκκίνηση» της διαδικασίας των διασκέψεων του ΟΗΕ για το κλίμα, αφού προηγουμένως είχε απορρίψει, εξ ονόματος της ΕΕ, το σχέδιο τελικής απόφασης που παρουσίασαν η τουρκική και η αυστραλιανή προεδρία της COP31, το οποίο δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στα ορυκτά καύσιμα.

Ο Παναμάς επίσης είπε ότι δεν θα μπορούσε να στηρίξει το συγκεκριμένο κείμενο, διότι δεν καταγράφει το εύρος της κλιματικής κρίσης.

Τι ανέφερε το προσχέδιο

Το νέο προσχέδιο τελικής απόφασης, το οποίο προετοίμασαν οι τουρκική και η αυστραλιανή προεδρία της διάσκεψης του ΟΗΕ, εξακολουθεί να μην περιλαμβάνει ρητή έκκληση για απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, η χρήση των οποίων θεωρείται η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής. Περιορίζεται σε μια διακριτική αναφορά στο αποτέλεσμα της COP28 στο Ντουμπάι, η οποία είχε το 2023 καλέσει για πρώτη φορά τις χώρες του κόσμου σε μια μετάβαση προς την έξοδο από τα ορυκτά καύσιμα.

Το κείμενο αυτό που προτάθηκε καλεί επίσης να επιταχυνθεί η χρήση τεχνολογιών δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα (CCS στα αγγλικά, CCUS στα γαλλικά), που προωθείται από εταιρείες του τομέα του πετρελαίου και του άνθρακα, πράγμα που αποτελεί άλλο σημείο διαφωνίας.

Όπως μετέδωσε το Ρόιτερς, παρατηρητές που βρίσκονταν στον χώρο της διάσκεψης ανέφεραν ότι η Σαουδική Αραβία και άλλες μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες άσκησαν έντονες πιέσεις κατά τις διαπραγματεύσεις για ένα κείμενο που θα παρέλειπε οποιαδήποτε ρητή αναφορά στα ορυκτά καύσιμα, ενώ θα περιλάμβανε τεχνολογίες απομάκρυνσης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Η φετινή COP είναι η πρώτη που διεξάγεται μετά την επιβεβαίωση, τον Οκτώβριο, από τον περιβαλλοντικό οργανισμό του ΟΗΕ ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει τον 1,5 βαθμό Κελσίου, ένα όριο το οποίο οι χώρες είχαν συμφωνήσει, κατά τις συνομιλίες για το κλίμα στο Παρίσι πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, να προσπαθήσουν να μην υπερβούν και πέρα από το οποίο οι επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων εντείνονται.

Αντιδράσεις για τις τεχνολογίες απομάκρυνσης άνθρακα

Ένα ακόμη σημείο αντιπαράθεσης αφορά την προώθηση τεχνολογιών που αποσκοπούν στην απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Η περιβαλλοντική οργάνωση 350.org εξέφρασε την απογοήτευσή της τόσο για την απουσία ρητής αναφοράς στα ορυκτά καύσιμα όσο και για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχετικών τεχνολογιών.

«Η δέσμευση άνθρακα είναι μία από τις μεγαλύτερες απάτες της εποχής της υπέρβασης του ορίου θερμοκρασίας και οι ηγέτες μας βρίσκονται στα πρόθυρα να την αποδεχθούν», δήλωσε η διευθύντρια εκστρατειών και δικτύων της οργάνωσης, Σάρα Σο.

Οι επικριτές αυτών των τεχνολογιών υποστηρίζουν ότι παραμένουν ακριβές και δεν έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους στην απαιτούμενη μεγάλη κλίμακα.

Εκφράζουν επίσης την ανησυχία ότι η συμπερίληψή τους σε μια διεθνή συμφωνία μπορεί να επιτρέψει τη συνέχιση της ανάπτυξης νέων έργων πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την προσδοκία ότι οι εκπομπές θα αντισταθμιστούν στο μέλλον.

Το όριο του 1,5 βαθμού και το διακύβευμα της COP31

Η φετινή διάσκεψη πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς είναι η πρώτη μετά την επιβεβαίωση από αρμόδιο περιβαλλοντικό όργανο του ΟΗΕ ότι η αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας αναμένεται να ξεπεράσει το όριο του 1,5 βαθμού Κελσίου.

Το συγκεκριμένο όριο αποτέλεσε κεντρικό στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, καθώς η υπέρβασή του συνδέεται με αυξανόμενους κινδύνους ακραίων καιρικών φαινομένων και σοβαρότερων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η Αυστραλία, που ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων με τη στήριξη της Τουρκίας, προσπάθησε να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ των χωρών που είναι περισσότερο ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και εκείνων που εξαρτώνται οικονομικά από την παραγωγή ή την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων.

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