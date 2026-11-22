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Η αστυνομία μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE) είναι «εντελώς και απολύτως εκτός ελέγχου» εκτίμησε χθες ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της πολιτείας της Ουάσιγκτον (δυτικά), μετά τη σύλληψη δύο ανθρώπων σε ένα αεροδρόμιο αυτής της πολιτείας, κοντά στο Σιάτλ.

«Όπως πολλοί αμερικανοί, νιώθω αγανάκτηση βλέποντας πράκτορες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, που δεν μπορούν να αναγνωριστούν, να απομακρύνουν με τη βία ανθρώπους, από τις γέφυρες επιβίβασης, την ώρα που επιβιβάζονται σε ένα αεροσκάφος», έγραψε ο Μπομπ Φέργκιουσον στο Χ.

Σε βίντεο, που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χθες, καταγράφεται η σύλληψη δύο ανθρώπων από άνδρες με καλυμμένα τα πρόσωπά τους στη γέφυρα επιβίβασης ενός αεροσκάφους.

«Οι σημερινές επιχειρήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Σιάτλ-Τακόμα αποτελούν το τελευταίο παράδειγμα βαθιά αντιαμερικανικών τακτικών του ICE», συμπλήρωσε ο Μπομπ Φέργκιουσον.

Οι πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) ενδέχεται να παραβίασαν νόμο της πολιτείας, ο οποίος περιορίζει τη δυνατότητα των δυνάμεων επιβολής του νόμου να καλύπτουν τα πρόσωπά τους, έκρινε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου ο κυβερνήτης διευκρινίζοντας ότι προσπαθεί να εξακριβώσει πώς κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στη γέφυρα επιβίβασης του αεροσκάφους.

Μεξικανός αλλοδαπός χωρίς νόμιμα έγγραφα ο «στόχος»

Από την πλευρά της, η ICE ανέφερε πως διεξήγαγε χθες το πρωί «μια στοχευμένη επιχείρηση με στόχο τη σύλληψη (…) ενός μετανάστη χωρίς νόμιμα έγγραφα από το Μεξικό, ο οποίος παρέμεινε στη χώρα μετά τη λήξη της ισχύος της βίζας του».

Η υπηρεσία επιβεβαίωσε στο Χ πως συνέλαβε, στη συνέχεια, ένα δεύτερο πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για επίθεση εναντίον ενός ομοσπονδιακού πράκτορα, αφού του πέταξε ζεστό καφέ. Πρόκειται επίσης για ένα άτομο μεξικανικής υπηκοότητας, η βίζα του οποίου έχει λήξει, σύμφωνα με τον ICE.

Η Alaska Airlines, η οποία εκτελούσε την πτήση στην οποία σχεδίαζαν να επιβιβαστούν οι δύο συλληφθέντες, δήλωσε χθες ότι «ανησυχεί για την επέμβαση των αρχών επιβολής του νόμου σήμερα το πρωί», προσθέτοντας ότι «δεν κατευθύνει ούτε συντονίζει τις δραστηριότητες ελέγχου μετανάστευσης».

Η Αρχή Λιμένος του Σιάτλ, το οποίο διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, δήλωσε ότι είναι «εξοργισμένη από το περιστατικό χθες το πρωί που αφορούσε την ICE και δύο επιβάτες».

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