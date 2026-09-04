ΗΠΑ: Δίωξη σε τραμπούκο της ICE – Είπε ψέματα για πυροβολισμούς κατά μεταναστών στη Μινεάπολή

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Πράκτορας της αμερικανικής αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), σε διαθεσιμότητα για ψευδείς δηλώσεις όσον αφορά τα πυρά που είχαν τραυματίσει μετανάστη από τη Βενεζουέλα στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο, είναι πλέον αντιμέτωπος με δίωξη της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης, ανέφεραν αμερικανικά ΜΜΕ.

Οι δικαστικές αρχές στην Μινεσότα είχαν ήδη ασκήσει δίωξη σε βάρος του πράκτορα, του Κριστιάν Κάστρο, για επίθεση και ψευδομαρτυρία, κι είχαν προχωρήσει στην έκδοση εντάλματος σύλληψής του με ισχύ σε όλη τη χώρα. Όμως το Τέξας, όπου διαμένει, και το οποίο ελέγχεται από τους Ρεπουμπλικάνους, αρνείται μέχρι τώρα να τον παραδώσει στις αρχές της Μινεσότας, όπου κυβερνούν Δημοκρατικοί.

Ο κουμπουροφόρος τέθηκε υπό κράτηση στο Τέξας για 90 ημέρες ώσπου δικαστής διέταξε να αφεθεί ελεύθερος την περασμένη εβδομάδα. Ο Κριστιάν Κάστρο, 52 ετών, αντιμετωπίζει πλέον δίωξη σε ομοσπονδιακό επίπεδο για «ψευδείς δηλώσεις», ωστόσο το κατηγορητήριο – πολύ σπάνιο από πλευράς της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σε υπόθεση που αφορά πράκτορα της ICE – δεν έχει δημοσιοποιηθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης που επικαλέστηκαν πηγές τους ενήμερες για την υπόθεση.

Ομοσπονδιακός εισαγγελέας στη Μινεσότα που ήθελε να ασκηθεί ακόμη δίωξη για παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων, αδίκημα που επισύρει πολύ πιο βαριές ποινές, προσέκρουσε ωστόσο σε άρνηση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην Ουάσιγκτον, ανέφερε ο ιστότοπος ProPublica, επικαλούμενος μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που ανταλλάχτηκαν. Ο διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, είχε ανακοινώσει τον Φεβρουάριο ότι ο Κριστιάν Κάστρο και άλλος ένας πράκτοράς της «τέθηκαν σε διοικητική αργία ως το πέρας εσωτερικής έρευνας σε βάθος».

Τους κατηγόρησε πως είπαν ψέματα στην υπηρεσία τους ενώ «είχαν ορκιστεί», καταθέτοντας για τις συνθήκες υπό τις οποίες άνοιξαν πυρ κατά τη διάρκεια φερόμενου ως παράτυπου μετανάστη από τη Βενεζουέλα τη 14η Ιανουαρίου. Την ημέρα των γεγονότων, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας είχε υποστηρίξει ότι καθώς καταδιωκόμενος μετανάστης προσπαθούσε να ξεφύγει από πράκτορα της ICE, «δυο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επιτέθηκαν (…) στον πράκτορα με φτυάρι για το χιόνι και σκουπόξυλο».

Τότε ο αστυνομικός πυροβόλησε μια φορά, «σε άμυνα», για να «προστατεύσει τη ζωή του», τραυματίζοντας τον μετανάστη στο πόδι, κατά την ίδια πηγή. Όμως αφού βίντεο από κάμερες ασφαλείας έθεσαν υπό αμφισβήτηση την εκδοχή των αστυνομικών η εισαγγελία απέσυρε τις διώξεις εναντίον των μεταναστών από τη Βενεζουέλα. Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Metro Surge», που οδήγησε σε μαζικές συλλήψεις μεταναστών, που διατάχθηκε να διεξαχθεί από την κυβέρνηση Τραμπ στη Μινεάπολη, τη μεγαλύτερη πόλη στη Μινεσότα.

Η επιχείρηση, που εξαπολύθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου κι ολοκληρώθηκε στα μέσα Φεβρουαρίου έπειτα από τη σύλληψη «4.000 παράνομων αλλοδαπών» κατά την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, σημαδεύτηκε από τις εν ψυχρώ δολοφονίες δυο Αμερικανών πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, γεγονός που οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις, αλλαγές στην ηγεσία της ICE και του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας και την απόσυρση των τραμπούκων από τη Μινεάπολη.

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