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04.09.2026 06:39

«Δεν είναι πόλεμος»: Ο Τραμπ ψάχνει έξοδο από το Ιράν, ο Βανς βλέπει αποκλιμάκωση – Οι αντιφάσεις των ΗΠΑ και οι αριθμοί που προβληματίζουν

04.09.2026 06:39
trump vance

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Παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τις απειλές της Τεχεράνης για αντίποινα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρεί να παρουσιάσει τη σύγκρουση ως μια κατάσταση που οδηγείται προς αποκλιμάκωση. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς απέφυγε ακόμη και τον όρο «πόλεμος», υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ έχει «σχεδόν» επιστρέψει στα επίπεδα πριν από τη σύγκρουση.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού αντιπροέδρου ήρθε ενώ η ένοπλη αντιπαράθεση με το Ιράν συνεχίζεται εδώ και έξι μήνες και προκαλεί αυξανόμενες αντιδράσεις στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές.

«Δεν θα το έλεγα πόλεμο αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γίνεται ανταλλαγή πυρών», δήλωσε ο Τζέι Ντι Βανς στον Λευκό Οίκο, παρά το γεγονός ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν δύο νέα κύματα αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν τις τελευταίες ημέρες.

Ένα από τα πλήγματα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων άλλων, καθώς σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης.

Ο Βανς αντιμετώπισε με επιφύλαξη την ιρανική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας δεν παρουσιάζουν αξιόπιστη εικόνα για τα γεγονότα.

«Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δεν κάνουν στ’ αλήθεια αξιόπιστο απολογισμό του τι έχει συμβεί στη σύγκρουση μέχρι τώρα», ανέφερε, προσθέτοντας ωστόσο ότι οι ΗΠΑ διεξάγουν «έρευνα σε βάθος» για το συγκεκριμένο πλήγμα.

Η Τεχεράνη έχει ήδη προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει στις νέες αμερικανικές επιθέσεις.

Χωρίς χρονοδιάγραμμα για το τέλος της σύγκρουσης

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος απέφυγε να προβλέψει πότε θα μπορούσε να τερματιστεί η ένοπλη αντιπαράθεση.

Η στάση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές εκτιμήσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έκανε λόγο για μια σύγκρουση που θα διαρκούσε λίγες εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει «νίκη» των ΗΠΑ και το τέλος της ένοπλης σύρραξης, επιχειρώντας να κλείσει ένα μέτωπο που αποκτά ολοένα μεγαλύτερο πολιτικό κόστος στο εσωτερικό.

Η μάχη για το Στενό του Ορμούζ

Κεντρικό σημείο της αντιπαράθεσης παραμένει το Στενό του Ορμούζ, από όπου περνά μεγάλο μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι η ναυσιπλοΐα έχει επανέλθει σε μεγάλο βαθμό.

«Τώρα έχουμε σχεδόν επιστρέψει στην κατάσταση πριν από τη σύγκρουση», δήλωσε ο Βανς, υποστηρίζοντας ότι πριν από λίγους μήνες, λόγω των ιρανικών απειλών, οι εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου από το Στενό είχαν περιοριστεί δραστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε ακόμη πιο κατηγορηματικός.

«Έχουμε μεγάλο έλεγχο στο Στενό του Ορμούζ. Φροντίζουμε να περνούν 30, 40 πλοία κάθε νύχτα», δήλωσε σε συνέντευξή του στο βρετανικό GB News.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ έκανε λόγο για 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που πέρασαν από το Στενό, ενώ ο Τραμπ δημοσίευσε μέσω Truth Social γράφημα που αναφέρεται σε 18 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, έναντι περίπου 20 εκατομμυρίων πριν από την κρίση.

Τα στοιχεία δείχνουν διαφορετική εικόνα

Τα δεδομένα της Kpler, ωστόσο, παρουσιάζουν μια πιο σύνθετη εικόνα.

Μετά το κλείσιμο του Στενού από την Τεχεράνη την 1η Μαρτίου, οι διελεύσεις πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιπάσματα και ορυκτά μειώθηκαν κατά μέσο όρο στις 10 ημερησίως, από περίπου 95 τον Φεβρουάριο.

Η κατ’ αρχήν συμφωνία Ουάσιγκτον – Τεχεράνης στα μέσα Ιουνίου, η οποία θεωρητικά άνοιγε τον δρόμο για συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης, αύξησε προσωρινά τις διελεύσεις σε περίπου 36 ημερησίως.

Ωστόσο, η νέα αναζωπύρωση των εχθροπραξιών από τις 8 Ιουλίου έως τις 22 Αυγούστου περιόρισε ξανά τον αριθμό τους σε περίπου 15 την ημέρα.

Παράλληλα, από τις 8 Ιουλίου περίπου τα δύο τρίτα των διελεύσεων πραγματοποιούνται από πλοία-«φαντάσματα», σύμφωνα με την Kpler, όταν πριν από την κρίση το ποσοστό αυτό ήταν μικρότερο από 1%.

Πρόκειται για πλοία των οποίων τα ακριβή δρομολόγια δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν, λόγω απενεργοποίησης συστημάτων γεωεντοπισμού, παρεμβολών ή έλλειψης επαρκών δορυφορικών δεδομένων.

Τραμπ: «Έσωσα τη Βρετανία από την απειλή του Ιράν»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε παράλληλα να υπερασπιστεί εκ νέου την απόφασή του να εμπλακούν οι ΗΠΑ στη σύγκρουση, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική επιχείρηση προστάτευσε και τη Βρετανία από μια πιθανή πυρηνική απειλή.

«Σώζω και τη δική σας χώρα από την απειλή», δήλωσε στο GB News, υποστηρίζοντας ότι εάν το Ιράν αποκτούσε πυρηνικό όπλο, θα ήταν πιθανότερο να το χρησιμοποιήσει στην Ευρώπη, καθώς οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν να φτάσουν εκεί.

Η Τεχεράνη αρνείται εδώ και δεκαετίες ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού οπλοστασίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε επίσης το Λονδίνο για την απόφαση της κυβέρνησης του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ να μην εμπλακεί στη σύγκρουση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στάση αυτή θα μπορούσε να επηρεάσει την αμερικανική υποστήριξη προς τη Βρετανία στο ζήτημα των Φόκλαντς – ή Μαλβίνας, όπως ονομάζονται στην Αργεντινή.

«Μην ξεχνάτε, μεγάλο μέρος του πετρελαίου σας έρχεται από το Στενό του Ορμούζ και δεν ήσασταν εκεί να με βοηθήσετε», είπε.

Νέα επίθεση στον Σαντίκ Καν

Στην ίδια συνέντευξη, ο Τραμπ επανέφερε τις επιθέσεις του κατά της μεταναστευτικής πολιτικής της Βρετανίας, προειδοποιώντας για «καταστροφή» εάν δεν περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές.

Υποστήριξε ακόμη ότι υπάρχουν περιοχές στο Λονδίνο και το Παρίσι όπου η αστυνομία «φοβάται» να πάει, ενώ εξαπέλυσε νέα προσωπική επίθεση κατά του δημάρχου του Λονδίνου Σαντίκ Καν, τον οποίο χαρακτήρισε «κακό τύπο» και «πολύ κακό δήμαρχο».

Πηγή προσκείμενη στον Καν απάντησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει «εμμονή» με τον δήμαρχο, υποστηρίζοντας ότι οι δείκτες εγκληματικότητας έχουν μειωθεί και ότι τα βίαια εγκλήματα στο Λονδίνο είναι λιγότερα σε σχέση με τις μεγάλες αμερικανικές πόλεις.

Η σύγκρουση με το Ιράν, πάντως, παραμένει το μεγαλύτερο ανοιχτό μέτωπο για την Ουάσιγκτον: οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, η Τεχεράνη απειλεί με αντίποινα και το Στενό του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για την εξέλιξη της κρίσης όσο και για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

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