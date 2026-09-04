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04.09.2026 07:12

Πετρέλαιο: Το 10% αγγίζει η εβδομαδιαία άνοδος – Στα 96 δολάρια το Brent

04.09.2026 07:12
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Πηγή: Pixabay

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Συνεχίζεται η άνοδος των τιμών του πετρελαίου στην τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, με το αργό να βρίσκεται σε τροχιά για εβδομαδιαία άνοδο της τάξης του 9% τροφοδοτούμενη από την ένταση στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent σκαρφάλωσε στα 96 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή (4.9.2026), με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις επιπτώσεις στον παγκόσμιο εφοδιασμό από τις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και την αυξανόμενη αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοϊα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Άνοδο σημειώνει και το αμερικανικού τύπου αργό πετρέλαιο WTI, του οποίου τα συμβόλαια διαπραγματεύονται στα επίπεδα των 92 δολαρίων το βαρέλι οδεύοντας σε εβδομαδιαία άνοδος της τάξης του 10%.

Ας σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν αυτή την εβδομάδα μετά από περίπου ένα μήνα σχετικής ηρεμίας, ωθώντας την Τεχεράνη να αντιδράσει στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις στην περιοχή και πλοία που διέρχονται από τον Πορθμό του Ορμούζ.

Έξι πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την Τετάρτη, αριθμός μειωμένος από τα 11 την Τρίτη και σε σύγκριση με τον μέσο όρο 10 ημερών που ήταν σχεδόν στα 13 πλοία.

Επιπλέον, οι ζημιές σε διυλιστήρια στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία αναμένεται επίσης να διατηρήσουν τις παγκόσμιες τιμές καυσίμων υψηλές και το επόμενο έτος.

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022 αυτή την εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα στην Ευρώπη παραμένουν πολύ κάτω από τα εποχικά επίπεδα εντείνοντας τις ανησυχίες για ακριβή ενέργεια και υψηλό πληθωρισμό.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:45
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