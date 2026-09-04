Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη: Η Γερμανίδα ρίχνει ευθύνες στον 43χρονο – Στον ανακριτή ξανά σήμερα οι τρεις συλληφθέντες

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Ευθύνες στον 43χρονο σύντροφό της για τη δολοφονία του βρέφους τους στην Κυψέλη, ξεκίνησε να ρίχνει τις τελευταίες ώρες η Γερμανίδα και μητέρα του άτυχου μωρού.

Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσουν σήμερα εκ νέου οι συλληφθέντες.

Στο επίκεντρο της έρευνας εξακολουθούν και βρίσκονται τόσο οι καταθέσεις των 3 ανήλικων παιδιών (και αδελφών του βρέφους που βρέθηκε νεκρό σε βαλίτσα στο μοιραίο διαμέρισμα της Κυψέλης) όσο και αυτές των γονιών τους.

Ο 43χρονος και η 38χρονη συνεχίζουν και πέφτουν σε αντιφάσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν με το βρέφος, με τη μοναδική διαφορά πως η Γερμανίδα πλέον ρίχνει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης στον σύντροφό της.

Αντιφατικές εμφανίζονται και οι καταθέσεις των γονέων σχετικά με την παρουσία τους στο σπίτι κατά τον χρόνο θανάτου του βρέφους.

Oι αντιφάσεις

Ο 43χρονος φέρεται να ανέφερε ότι όλοι βρίσκονταν στο σπίτι, ενώ η 38χρονη υποστήριξε ότι εκείνη την ώρα απουσίαζε.

Οι δύο άνθρωποι δίνουν παράλληλα διαφορετική εκδοχή ακόμη και για το πότε γεννήθηκε το άτυχο αγοράκι.

Η μητέρα υποστηρίζει ότι το έφερε στον κόσμο το 2023 ενώ ο πατέρας λέει ότι το παιδί γεννήθηκε το 2021.

Η ερώτηση στην οποία δίνουν ίδια απάντηση, είναι αυτή για τις μαχαιριές στο σώμα του άτυχου μωρού. Και οι δύο γονείς, υποστηρίζουν ότι προκλήθηκαν όταν κάποια στιγμή προσπάθησαν να σπάσουν τον πάγο μέσα στον οποίο βρισκόταν το νεκρό βρέφος, χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι.

Παράλληλα, οι καταθέσεις των δύο μεγαλύτερων ανήλικων παιδιών φαίνεται να παρέχουν νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν μετά τον θάνατο του βρέφους.

Σύμφωνα με όσα φέρονται να έχουν καταθέσει, γνώριζαν ότι το παιδί είχε πεθάνει, χωρίς ωστόσο να γνωρίζουν πότε ακριβώς άφησε την τελευταία του πνοή.

Ανέφεραν, πάντως, ότι γνώριζαν πως από το 2022 το βρέφος παρέμενε παγωμένο και μεταφερόταν μέσα σε βαλίτσα.

Το πρωί αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες προκειμένου να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε στο διαμέρισμα, αλλά και για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζευγαριού.

Τι έδειξε το DNA

Εν τω μεταξύ νέα στοιχεία έρχονται στο φως, μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων DNA για τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το βρέφος είναι παιδί του 43χρονου και της 38χρονης που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας. Η 15χρονη και ο 12χρονος είναι επίσης παιδιά και των δύο, όχι όμως και ο 9χρονος ο οποίος είναι μόνο της Γερμανίδας. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενο ισχυρισμό της μητέρας προς τις αστυνομικές αρχές, καθώς φέρεται να είχε υποστηρίξει ότι και τα τέσσερα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα.

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