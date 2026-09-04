ZeniΘ: Ανοίγει νέο μέτωπο στην ενεργειακή αναβάθμιση και ανεβάζει τις ΑΠΕ στα 160 MW

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από την παραδοσιακή πώληση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε ένα ευρύτερο μοντέλο παροχής ενεργειακών υπηρεσιών επιχειρεί να περάσει η ZeniΘ, ανοίγοντας νέα μέτωπα δραστηριότητας στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία σχεδιάζει να ενισχύσει τις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξετάζει λύσεις αποθήκευσης και προετοιμάζει την είσοδό της στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Η στρατηγική αποτυπώνει τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά ενέργειας, όπου η απλή προμήθεια ηλεκτρισμού ή φυσικού αερίου δεν θεωρείται πλέον αρκετή για τη δημιουργία σταθερών σχέσεων με τους καταναλωτές.

Η ZeniΘ εξυπηρετεί περίπου 600.000 πελάτες και επιδιώκει να δημιουργήσει γύρω από αυτή τη βάση ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα προϊόντων και υπηρεσιών.

Σημαντικός πυλώνας του σχεδίου είναι οι ΑΠΕ. Η εταιρεία στοχεύει το χαρτοφυλάκιό της να φτάσει τα 160 MW έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας σταδιακά την παρουσία της στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Στο επενδυτικό ραντάρ βρίσκονται και οι μπαταρίες, καθώς η αποθήκευση αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία σε ένα ηλεκτρικό σύστημα στο οποίο αυξάνεται συνεχώς η συμμετοχή της ηλιακής και αιολικής παραγωγής.

Το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά όμως την ενεργειακή αναβάθμιση των ακινήτων. Η ZeniΘ σχεδιάζει να διευρύνει τις υπηρεσίες της προς αυτή την κατεύθυνση, επιχειρώντας να αξιοποιήσει τη ζήτηση για παρεμβάσεις που περιορίζουν την κατανάλωση και το ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών.

Η στρατηγική αυτή συνδέεται με το ZeniΘ Home Services, μέσω του οποίου η εταιρεία επιχειρεί να αποκτήσει παρουσία σε περισσότερες ανάγκες του καταναλωτή πέρα από τον μηνιαίο λογαριασμό.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας. Κεντρικό ρόλο έχει η εφαρμογή της πλατφόρμας CRM Kraken, μέσω της οποίας επιδιώκεται η αναβάθμιση της διαχείρισης των πελατών και η μεγαλύτερη αυτοματοποίηση των υπηρεσιών.

Η επιλογή της ZeniΘ να επεκταθεί σε νέα πεδία δείχνει και την κατεύθυνση προς την οποία κινείται συνολικά η αγορά. Οι εταιρείες ενέργειας επιχειρούν σταδιακά να μετατραπούν από απλούς προμηθευτές σε παρόχους ολοκληρωμένων ενεργειακών λύσεων.

Για τη ZeniΘ το στοίχημα είναι διπλό: αφενός να αυξήσει το μερίδιό της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αφετέρου να δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων από δραστηριότητες που μέχρι πρόσφατα βρίσκονταν έξω από τον βασικό πυρήνα των εταιρειών προμήθειας.

Η ενεργειακή αναβάθμιση, οι ΑΠΕ, η αποθήκευση και οι ψηφιακές υπηρεσίες αποτελούν πλέον τα τέσσερα κομμάτια πάνω στα οποία χτίζεται η επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας στην Ελλάδα.

Διαβάστε επίσης:

Η Παπαστράτος στη ΔΕΘ 2026: 95 χρόνια, «Εδώ, το Επόμενο Προηγείται»

Η IDEAL Holdings εξαγόρασε από την Oak Hill το 25% της Kymora έναντι 118,75 εκατ. ευρώ

Στρατηγική Συμφωνία METLEN και Coca-Cola Τρία Έψιλον για Πράσινη Ενέργεια μέσω Δεκαετούς PPA στην Ελλάδα