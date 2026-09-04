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04.09.2026 08:39

Τηλεφωνική απάτη στην Πρέβεζα: 16.600 ευρώ απέσπασαν από ηλικιωμένη

04.09.2026 08:39
peripoliko

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Δικογραφία για υπόθεση τηλεφωνικής απάτης που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου 2026 σε περιοχή της Πρέβεζας σχημάτισε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστος τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη γυναίκα και, προσποιούμενος τον λογιστή της, κατάφερε να την πείσει ότι κινδύνευε να της επιβληθεί πρόστιμο από την Εφορία για δήθεν αδήλωτα χρήματα που διατηρούσε στο σπίτι της.

Με αυτό το πρόσχημα, οι δράστες την έπεισαν να παραδώσει σε συνεργούς τους το ποσό των 16.600 ευρώ, το οποίο παρέλαβαν από την ηλικιωμένη.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία ενός ημεδαπού, το όχημα του οποίου φέρεται να χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες για την παραλαβή των χρημάτων.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε εξέλιξη, με στόχο την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων ατόμων που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:53
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