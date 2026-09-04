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04.09.2026 08:15

Πανεπιστήμια: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχόντων των Πανελλαδικών

04.09.2026 08:15
panelladikes

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Για κάποιους ολοκληρώνονται τα φοιτητικά χρόνια, για κάποιους άλλους τώρα ξεκινάνε και αν θέλουν να ξεκινήσουν πρέπει μέχρι σήμερα να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.

Αναφερόμαστε στους επιτυχόντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026, οι οποίοι πρέπει να μπουν με τα στοιχεία τους, να εισάγουν τον 8 ψηφίο κωδικό αποκλειστικά και υποχρεωτικά φυσικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eregister.it.minedu.gov.gr/

Να βάλουν τα στοιχεία που είχαν βάλει τα ίδια και στο μηχανογραφικό δελτίο και να συμπληρώσουν μεταξύ άλλων, τον ΑΜΚΑ, τον αριθμό τηλεφώνου τους, το μέιλ τους και την ταυτότητα, το διαβατήριό τους αντίστοιχα.

Επίσης υπάρχουν και κάποιες άλλες ειδικές κατηγορίες όσον αφορά τους επιτυχόντες των πανελλαδικών, οι εισαχθέντες με την κατηγορία των σοβαρών παθήσεων αλλά και τους Έλληνες πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης.

Γι’ αυτούς προβλέπονται επιπλέον δικαιολογητικά αλλά και κάποιες άλλες προβλεπόμενες ενέργειες, όπως και για αυτούς που ήταν σε άλλη σχολή είτε είχαν κάνει το 10 % στο μηχανογραφικό.

Πρέπει να ζητήσουν την προηγούμενη εγγραφή τους και φυσικά την διαγραφή τους για να μπορέσουν να φοιτήσουν στην καινούργια σχολή.

Είναι η τελευταία μέρα και εάν και εφόσον κάποιος έχει κάνει κάποιο λάθος, μπορεί μέχρι και σήμερα να τροποποιήσει και να ανακαλέσει την αίτησή του και φυσικά να φτιάξει εκ νέου αίτηση.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:45
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