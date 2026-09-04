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04.09.2026 08:01

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Πάνω από 6.800 εγκεκριμένες αιτήσεις – Ξεκίνησαν οι πρώτες πληρωμές

04.09.2026 08:01
ntantades new
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  • Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» υποστηρίζει εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
  • Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και 6.804 αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών, ενώ ξεκίνησε ήδη η πληρωμή των πρώτων δικαιούχων επιμελητών.
  • Οι γονείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας του προγράμματος, επιλέγοντας επιμελητή από το επίσημο μητρώο για τη φύλαξη των παιδιών τους.
  • Η οικονομική ενίσχυση ορίζεται στα 500 ευρώ μηνιαίως για πλήρη απασχόληση και στα 300 ευρώ για μερική απασχόληση, ανάλογα με τη συμφωνία των συμβαλλομένων.
  • Οι ενδιαφερόμενοι επιμελητές οφείλουν να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικά υγείας και να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών.

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Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», που έχει στόχο να στηρίξει νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου δύο με τρεις μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804. Παράλληλα, έχουν υπογραφεί περίπου 2.250 συμφωνητικά.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, ξεκίνησε χθες η πληρωμή των πρώτων 100 επιμελητών και επιμελητριών, οι οποίοι έλαβαν ήδη τα χρήματα που δικαιούνται.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα

Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και, με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, να υποβάλουν την αίτησή τους.

Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρώο. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά.

Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Για τους γονείς, τα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

  • 24.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα για οικογένειες με ένα παιδί.
  • 27.000 ευρώ για οικογένειες με δύο παιδιά.
  • Χωρίς εισοδηματικό όριο για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά.

Η δυνατότητα συμμετοχής αφορά οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, ενώ οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ξεπερνά, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Προϋποθέσεις για τους επιμελητές

Για την ένταξη στο πρόγραμμα προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων λευκό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικά υγείας και παρακολούθηση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών.

Η ανάγκη για οργανωμένη φροντίδα των παιδιών γίνεται ολοένα μεγαλύτερη, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι παππούδες και οι γιαγιάδες είτε μένουν μακριά από τα παιδιά τους είτε συνεχίζουν να εργάζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες. Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» επιχειρεί έτσι να προσφέρει μια επιπλέον λύση στις νέες οικογένειες, καλύπτοντας μέρος του κόστους φροντίδας των παιδιών.

Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» και, με τους προσωπικούς τους κωδικούς Taxisnet, να υποβάλουν την αίτησή τους.

Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό μητρώο. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά.

Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και τρία παιδιά, εφόσον πληροί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ γονέα και επιμελητή.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 08:44
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