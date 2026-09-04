Ασφαλιστικά χρέη: 3.029 οφειλέτες κρατούν στα χέρια τους σχεδόν 13 δισ. ευρώ

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Μια μεγάλη αντίφαση κρύβεται πίσω από το νέο ρεκόρ των 52,42 δισ. ευρώ που έχουν φτάσει τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι και επιχειρήσεις εμφανίζονται στα μητρώα του ΚΕΑΟ με σχετικά μικρές οφειλές, την ώρα που ένα πολύ μικρό κλαμπ μεγαλοοφειλετών συγκεντρώνει μόνο του σχεδόν το ένα τέταρτο του συνολικού χρέους.

Τα στοιχεία του δεύτερου τριμήνου του 2026 είναι αποκαλυπτικά. Μόλις 3.029 οφειλέτες χρωστούν πάνω από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας, αλλά ο συνολικός λογαριασμός τους φτάνει τα 12,93 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το 24,68% όλων των οφειλών που έχουν συσσωρευτεί προς τον e-ΕΦΚΑ.

Την ίδια στιγμή, στη βάση της «πυραμίδας» βρίσκονται 1.476.505 οφειλέτες με χρέη έως 15.000 ευρώ. Είναι σχεδόν 7 στους 10 οφειλέτες, αλλά όλοι μαζί χρωστούν 5,21 δισ. ευρώ, δηλαδή λιγότερα από τα μισά σε σχέση με το μικρό κλαμπ των 3.029 μεγαλοοφειλετών.

Οκτώ στους δέκα χρωστούν έως 30.000 ευρώ

Ακόμη πιο χαρακτηριστική γίνεται η εικόνα εάν ο πήχης ανέβει στις 30.000 ευρώ. Σε αυτή την κατηγορία βρίσκονται 1.788.473 οφειλέτες, δηλαδή το 84,47% του συνόλου.

Αυτό είναι και ένα από τα κρίσιμα μέτωπα για τον εισπρακτικό μηχανισμό: να μη μετατραπούν οι μικρότερες και ενδεχομένως ακόμη διαχειρίσιμες οφειλές σε μεγάλα χρέη εξαιτίας των προσαυξήσεων.

Στην κατεύθυνση αυτή λειτουργεί και η δυνατότητα ρύθμισης έως 72 δόσεις, η οποία παραμένει διαθέσιμη έως το τέλος του έτους.

Το πρόβλημα, ωστόσο, συνεχίζει να μεγαλώνει. Μέσα σε ένα τρίμηνο το συνολικό χρέος αυξήθηκε κατά 639,1 εκατ. ευρώ, ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση φτάνει τα 2,13 δισ. ευρώ.

Και εδώ βρίσκεται ένα από τα πιο ανησυχητικά στοιχεία. Από τα 639,1 εκατ. ευρώ που προστέθηκαν μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου, τα 401,7 εκατ. προήλθαν από πρόσθετα τέλη. Υπήρξαν όμως και 237,4 εκατ. ευρώ νέων οφειλών, γεγονός που δείχνει ότι το «βουνό» δεν μεγαλώνει μόνο εξαιτίας παλιών χρεών.

Οι προσαυξήσεις εκτόξευσαν τον λογαριασμό

Από τα 52,42 δισ. ευρώ που εμφανίζονται σήμερα στα βιβλία του ΚΕΑΟ, περίπου 30,3 δισ. ευρώ αποτελούν την κύρια οφειλή. Τα υπόλοιπα 22,11 δισ. ευρώ προέρχονται από πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Με άλλα λόγια, πάνω από τέσσερα στα δέκα ευρώ του συνολικού χρέους δεν αντιστοιχούν στις αρχικές ασφαλιστικές υποχρεώσεις, αλλά σε επιβαρύνσεις που προστέθηκαν στην πορεία.

Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος μεγάλος «αστερίσκος» στα 52,42 δισ. ευρώ. Περίπου 10,82 δισ. ευρώ θεωρούνται πολύ χαμηλής εισπραξιμότητας.

Πρόκειται, μεταξύ άλλων, για παλιές υποθέσεις, χρέη επιχειρήσεων που έχουν πτωχεύσει ή βρίσκονται υπό εκκαθάριση, οφειλές εργοδοτών χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα, αλλά και χρέη ασφαλισμένων που έχουν αποβιώσει.

Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό εισπράξιμο υπόλοιπο είναι μικρότερο από εκείνο που εμφανίζει ο ονομαστικός λογαριασμός. Η εκκαθάριση αυτών των υποθέσεων αποτελεί συνεπώς κρίσιμο βήμα, ώστε να γίνει σαφές ποιο κομμάτι του χρέους μπορεί πράγματι να αναζητηθεί.

81.269 «ραβασάκια» σε τρεις μήνες

Την ίδια ώρα, το ΚΕΑΟ ανεβάζει στροφές στις εισπράξεις. Μόνο κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους έφυγαν 81.269 ατομικές ειδοποιήσεις προς οφειλέτες.

Όσοι τις λαμβάνουν έχουν περιθώριο 20 ημερών για να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν το χρέος τους, διαφορετικά μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Οι εισπράξεις έφτασαν τα 450,34 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο και συνολικά τα 842,43 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Οι αριθμοί, όμως, δείχνουν το μέγεθος της απόστασης που πρέπει να καλυφθεί. Απέναντι σε ένα απόθεμα χρεών άνω των 52 δισ. ευρώ, οι εισπράξεις παραμένουν μικρές, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν να δημιουργούνται νέες οφειλές.

Και κάπως έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: παλιά χρέη επιβαρύνονται, νέα προστίθενται και λίγες χιλιάδες μεγαλοοφειλέτες εξακολουθούν να κρατούν ένα δυσανάλογα μεγάλο κομμάτι του συνολικού λογαριασμού.

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