Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν είναι αντίπαλός μας, κάποιοι, για να απευθυνθούν σε συγκεκριμένο ακροατήριο δημιουργούν ανύπαρκτα θέματα – Αιχμές και από Βορίδη

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Για ανακίνηση «ανύπαρκτων» θεμάτων κατηγόρησε – χωρίς να τον αναφέρει ονομαστικά – τον Αντώνη Σαμαρά ο Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη χθεσινή παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού για τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΟΠΥΥ διαχειρίζεται το ζήτημα της ταυτότητας φύλου.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «επειδή ακριβώς όσα έγιναν επί Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα στα πιο δύσκολα χρόνια, πολέμων και κρίσεων, δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης, κάποιοι έχασαν ζωτικό χώρο πολιτικά, πρωτίστως τα κόμματα της ακροδεξιάς και δημιούργησαν, μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης, ένα ψεύτικο αφήγημα ενδοτικότητας. Κούμπωσαν πάνω σε αυτό και την υποτιθέμενη woke ατζέντα, που δεν υπάρχει απ’ την κυβέρνηση».

«Το ότι ήρθε και προστέθηκε σε αυτούς και ο κ. Σαμαράς, είναι πρόβλημά του, αλλά, προσέξτε: Ούτε θα κερδίσουμε ούτε θα χάσουμε τις εκλογές απαντώντας σε ψεύτικα διλήμματα. […] Το να πιστεύουμε εμείς, ότι αυτοί που μας ακούν τώρα νοιάζονται τόσο πολύ για μια προσωπική ατζέντα είτε του κ. Σαμαρά, είτε οποιουδήποτε άλλου, είμαστε βαθύτατα γελασμένοι», έχοντας υπογραμμίσει λίγο πριν ότι «σ’ αυτό που κάποιοι λένε “δεξιά ατζέντα” η Ελλάδα τα πάει καλύτερα, για μένα είναι αυτονόητη πολιτική. Τι προσπαθούν να κάνουν κάποιοι; Επειδή θέλουν να απευθυνθούν σ’ αυτό το ακροατήριο, δημιουργούν ανύπαρκτα θέματα, ούτως ώστε να ερεθίσουν έναν κόσμο, να εκνευρίσουν έναν κόσμο. Εγώ δεν θα το προσωποποιήσω. δεν το κάνει μόνο ο κύριος Σαμαράς, το κάνουν όλα τα κόμματα της ακροδεξιάς, το κάνουν διάφορα μέσα ενημέρωσης».

Όσον αφορά, δε, σε αυτό καθαυτό το ζήτημα που ήγειρε ο Α. Σαμαράς, ο Π. Μαρινάκης επισήμανε ότι «αυτό το οποίο βγήκε σε χθεσινή εφημερίδα και στη συνέχεια αναπαρήχθη από τον κύριο Σαμαρά, απεδείχθη ότι ήτανε άνευ ουσίας. Έχουν βγει δύο επίσημα έγγραφα του 2013, ένα από τον ΕΟΠΥΥ και ένα από το ΚΕΕΛΠΝΟ, όπου το 2013 σε επίσημα έγγραφα του ΕΟΠΥΥ και του ΚΕΕΛΠΝΟ, δηλαδή του Υπουργείου Υγείας, υπήρχε ερώτημα στο φύλο “άρρεν, θήλυ, άλλο”. Είναι νομίζω, προφανές ότι ούτε το 2013, ούτε το 2023, ούτε το 2026 υπάρχει, ούτε από εκείνη την κυβέρνηση, ούτε απ’ τη σημερινή, woke ατζέντα», προσθέτοντας ότι «αυτό, μεταξύ μας, κατέληξε άσχημα. Γιατί αν δεχθούμε τις αιτιάσεις του κυρίου Σαμαρά, θα έπρεπε να δεχθούμε ότι και το ’13 υπήρχε τέτοια ατζέντα. Ούτε τότε υπήρχε, ούτε τώρα υπάρχει και όσο υπάρχει αυτή η Κυβέρνηση, τα φύλα θα παραμείνουν και νομοθετικά, γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η ουσία, δύο», αλλά και λέγοντας ότι ο Α. Σαμαράς «δεν θεωρώ ότι είναι αντίπαλός μας».

Από την πλευρά του, ο Μάκης Βορίδης (Παραπολιτικά FM) ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός για τον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «ο κ. Σαμαράς έχει πρόβλημα με τον κ. Μητσοτάκη επειδή έχει βάλει πολλούς Πασόκους στην κυβέρνηση αλλά το όνειρό του είναι να γίνει πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση στην οποία δεν έχει πρόβλημα να είναι και η Κωνσταντοπούλου μέσα. Δηλαδή να διώξουμε τον Μητσοτάκη γιατί έχει Πασόκους στην κυβέρνηση αλλά να κάνουμε κυβέρνηση και με την Κωνσταντοπούλου, με το ΠΑΣΟΚ και με όποιον να είναι αρκεί να είναι πρωθυπουργός ο Σαμαράς. Δεν βγαίνει νόημα και δεν βγαίνει νόημα γιατί δεν υπάρχει μια σαφής και επεξεργασμένη τακτική και προγραμματική θέση η οποία να αντιστοιχεί σε κάτι που ζητάει η κοινωνία».

«Η κριτική λέει ότι έχασε την ψυχή της η ΝΔ και τι έγινε, έγινε ακροδεξιά ή έγινε κεντρώα Σημιτική; Το “ολίγον ΛΑΟΣ” ή δεν υπάρχει καθόλου γιατί εμείς γίναμε woke μαζί με τον Μητσοτάκη, ή παραμένουμε και είμαστε ακροδεξιοί και έχουμε επηρεάσει την ατζέντα της ΝΔ. Η ΝΔ τι είναι τελικά, είναι από δώθε ή είναι από κείθε; Δεν μπορεί να λες και τα δύο μαζί γιατί δεν βγαίνει νόημα» συμπλήρωσε δηκτικά.

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