Λήξη συναγερμού για το ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα στη Φιλελλήνων – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων (photos)

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Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του ύποπτου αντικειμένου, που εντοπίστηκε νωρίτερα κοντά σε υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Φιλελλήνων.

Το σημείο αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη του αντικειμένου, το οποίο όπως διαπιστώθηκε δεν περιείχε κάτι ύποπτο.

Λόγω του περιστατικού η ΕΛ.ΑΣ. είχε προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά της οδού Φιλελλήνων αλλά πλέον η κίνηση των οχημάτων έχει αποκατασταθεί.

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