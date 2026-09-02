Εντ Σίραν: Στο νοσοκομείο 6 μέλη του συνεργείου του μετά από ατύχημα στο τέλος της συναυλίας του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο νοσοκομείο μετά από ατύχημα στο τέλος της συναυλίας του στο Ντιτρόιτ μεταφέρθηκαν έξι μέλη του συνεργείου του Εντ Σίραν.

Σύμφωνα με το Click On Detroit, το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο (29/8), κατά την αποσυναρμολόγηση της σκηνής, με εργαζόμενους να τραυματίζονται από βαρύ εξοπλισμό.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, μεταφέρθηκαν άμεσα σε κλινική, ενώ ένα από τα μέλη του συνεργείου παρέμεινε στο νοσοκομείο όλη τη νύχτα και πήρε εξιτήριο την επόμενη μέρα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την κλήση που έγινε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, προέκυψε ότι γύρω στις 11 το βράδυ του Σαββάτου στάλθηκε βοήθεια στο στάδιο για ένα «ατύχημα με τραυματισμό από περονοφόρο όχημα».

6 Ed Sheeran Crew Members Rushed to Hospital After Being Hit with Stage Equipment at Detroit Show https://t.co/nbuLbFCAIR — People (@people) September 1, 2026

Ένας από τους εργαζόμενους, ο οποίος χτυπήθηκε στο στήθος, δήλωσε στο Click On Detroit ότι το ατύχημα συνέβη «μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου».

Κανένας από τους έξι εργαζόμενους δεν υπέστη τραυματισμό που να απειλεί τη ζωή του, ωστόσο δύο από τους εργαζόμενους είχαν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις βρίσκονταν σε σταθερή κατάσταση κατά τη μεταφορά τους.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Ford Field, ενώ ένα από τα μέλη του συνεργείου που τραυματίστηκαν ανήκει στο προσωπικό του.

«Το Ford Field έχει ξεκινήσει πλήρη έρευνα και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές, καθώς και με τους συνεργάτες της παραγωγής της εκδήλωσης. Από σεβασμό προς τους ανθρώπους που εμπλέκονται και προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα της έρευνας, δεν θα προβούμε σε εικασίες σχετικά με τα αίτια. Είμαστε ευγνώμονες στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντιτρόιτ και τις υπηρεσίες άμεσης επέμβασης EMS για την ταχύτατη ανταπόκρισή τους» ανέφεραν οι αρμόδιοι σε δήλωση που έκαναν λίγες ώρες αργότερα.

Η περιοδεία του Εντ Σίραν θα συνεχιστεί κανονικά, με την επόμενη εμφάνισή του να έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ.

Διαβάστε επίσης:

Βασίλης Λέκκας: Ο Γιάννης Πάριος αξίζει αγάπη και σεβασμό – Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγει την απαξίωση (Video)

«Bass Persuades»: Νέο άλμπουμ και δύο μεγάλες συναυλίες για τη Miley Cyrus στο Λος Άντζελες

Το πρόγραμμα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027



