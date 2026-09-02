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02.09.2026 15:28

Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Intracom Defense

02.09.2026 15:28
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Τον διορισμό του Λυκούργου Αντωνόπουλου στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου ανακοίνωσε η Intracom Defense (IDE), σηματοδοτώντας, όπως επισημαίνει, την έναρξη μιας νέας αναπτυξιακής φάσης για την εταιρεία, η οποία αποτελεί μέλος του Ομίλου Israel Aerospace Industries (IAI).

Η αλλαγή στην ηγεσία εντάσσεται στις στρατηγικές προτεραιότητες της IDE για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στον κλάδο της αμυντικής τεχνολογίας, τη διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας της και την επιτάχυνση της καινοτομίας. Στους βασικούς στόχους περιλαμβάνεται επίσης η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της εταιρείας στον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων αμυντικών λύσεων και προηγμένων τεχνολογιών.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Intracom Defense, Μιχάλης Τσαμάζ, καλωσόρισε τον νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο, υπογραμμίζοντας την πολυετή διοικητική εμπειρία του, τη γνώση του στις προηγμένες τεχνολογίες και στα ολοκληρωμένα συστήματα, καθώς και την ικανότητά του να αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε, η εμπειρία του κ. Αντωνόπουλου, σε συνδυασμό με το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό της IDE, δημιουργεί ισχυρές προϋποθέσεις για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Ο κ. Τσαμάζ ευχαρίστησε παράλληλα τον ιδρυτή και επί σειρά ετών επικεφαλής της Intracom Defense, Γιώργο Τρουλλινό, επισημαίνοντας ότι το όραμα και η ηγεσία του συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη και την καθιέρωση της εταιρείας ως μιας από τις σημαντικότερες ελληνικές επιχειρήσεις προηγμένης αμυντικής τεχνολογίας.

Από την πλευρά του, ο Λυκούργος Αντωνόπουλος χαρακτήρισε ιδιαίτερη τιμή την ανάληψη της διοίκησης της IDE. Έθεσε ως βασικές προτεραιότητες την περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογικών δυνατοτήτων της εταιρείας, την ενίσχυση της συμβολής της στην κάλυψη των αμυντικών αναγκών της Ελλάδας και την επιτάχυνση της διεθνούς ανάπτυξής της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, σε συνεργασία με το προσωπικό, τους πελάτες, τους στρατηγικούς εταίρους και την IAI, η εταιρεία θα συνεχίσει να επενδύει στην καινοτομία, την επιχειρησιακή αριστεία και τις μακροπρόθεσμες συνεργασίες.

Περισσότερα από 30 χρόνια διοικητικής εμπειρίας

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει εμπειρία άνω των 30 ετών σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στον ευρύτερο τεχνολογικό κλάδο. Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Τομέα Εταιρικών Πελατών της COSMOTE TELEKOM και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης, με ευθύνη για σημαντικό χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και μεγάλης κλίμακας έργα ολοκληρωμένων συστημάτων.

Κατά τη θητεία του στον Όμιλο ΟΤΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής μονάδας Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και στην επέκταση των δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό. Διαθέτει εξειδίκευση στις τηλεπικοινωνίες, στις κρίσιμες υποδομές και στις προηγμένες τεχνολογίες.

Είναι κάτοχος MBA από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μεταπτυχιακών τίτλων στην Τεχνολογία Τηλεπικοινωνιών και στην Αεροναυτική Ηλεκτρονική, καθώς και πτυχίου Ηλεκτρονικής Μηχανικής με άριστα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 17:32
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