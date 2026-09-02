Πεντάγωνο ΗΠΑ: Κρυφές προσλήψεις απόστρατων για την αντιμετώπιση των «εχθρικών» ΜΜΕ

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Το Πεντάγωνο τοποθετεί στα μουλωχτά απόστρατους συντηρητικών πεποιθήσεων με γνώμονα τους «στρατούς» ακολούθων που διαθέτουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε θέσεις πολιτικών λειτουργών του Υπουργείου, για να ενισχύσουν τις μάχες του υπουργού Άμυνας, Πίτ Χέγκσεθ, στον «πολιτισμικό πόλεμο» που έχει κηρύξει.

Την μεθόδευση του υπουργείου Άμυνας , το οποίο- τονίζεται- αρνείται να αποκαλύψει καθήκοντα και αρμοδιότητες των βετεράνων του στρατού των ΗΠΑ, αναδεικνύει αποκλειστικά έρευνα της Washington Post.

Η εφημερίδα στο ρεπορτάζ της επικαλείται πηγές με γνώση στο θέμα και αδιάσειστα στοιχεία, που δείχνουν πως δουλειά των ανθρώπων αυτών είναι «να προβάλλουν τις απόψεις του Πιτ Χέγκσεθ και να επιτίθενται σε όσους ασκούν κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ».

Ορισμένοι από αυτούς τους ινφρουένσερς, τονίζει η WaPo, έχουν αναλάβει πολιτικές θέσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αλλαγές στην πολιτική, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, αλλά και άλλοι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος. Ούτε το Πεντάγωνο ούτε οι εμπλεκόμενοι έχουν αποκαλύψει τις κυβερνητικές θέσεις, παρά τους ισχυρισμούς της κυβέρνησης Τραμπ ότι διοικούν το πιο διαφανές Υπουργείο Άμυνας που υπήρξε ποτέ.

Μεταξύ των εμπλεκομένων συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων- ενδεικτικά- ο Ρομπ Μάνες, απόστρατος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, και ο Κερτ Σλίχτερ, συνταγματάρχης ε.α. του Στρατού Ξηράς, σύμφωνα με πηγές με γνώση στο θέμα. Τα αρχεία του Πενταγώνου που εξέτασε η εφημερίδα δείχνουν ότι και οι δύο διαθέτουν ενεργές επίσημες κυβερνητικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την περασμένη εβδομάδα και έχουν τοποθετηθεί στο γραφείο του Άντονι Τάτα, του υφυπουργού Άμυνας για θέματα προσωπικού και ετοιμότητας. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνουν την κατάληξη «.civ», πράγμα που σημαίνει ότι χαρακτηρίζονται ως πολιτικοί υπάλληλοι και όχι ως στρατιωτικό προσωπικό ή σύμβουλοι.

Οι δύο αξιωματικοί καριέρας, με την αποστρατεία τους εξελίχθηκαν σε συντηρητικούς σχολιαστές. Ο Μανες έχει πάνω από 135.000 ακόλουθους στο Χ και ο Σλίχτερ έχει περίπου 620.000.

Ένας ακόμη, ο πρώην συνταγματάρχης του στρατού ξηράς Τόμας Άντερσον καταχωρήθηκε στα αρχεία του Πενταγώνου με ανάλογο πολιτικό διακριτικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση του, εμφανίζεται «χρεωμένος» στο γραφείο του Τατα και ως δικηγόρος ποστάρει στο διαδίκτυο με ψευδώνυμο Cynical Publius και εμφανίζεται στο Χ με «στρατό» πάνω από 320.000 φόλοουερς.

Ερωτήματα για τη σύνδεση των ινφλουένσερς με το Πεντάγωνο έχουν τεθεί και από άλλα ΜΜΕ, όπως το The Bulwark, ένα κεντροδεξιό Μέσο Ενημέρωσης αντίθετο με τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ αλλά υπερ της φιλελεύθερης δημοκρατίας.

Το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει στην WaPo αν κάποιος από τους τρείς έχει έμμισθη σχέση εργασίας και πληρώνεται από τους Αμερικανούς φορολογούμενος, ποιοι είναι οι ρόλοι τους και για πόσο καιρό θα απασχολούνται. Ανάλογη στάση κράτησαν και οι συγκεκριμένοι απόστρατοι, όπως έφθασε σε αυτούς η δημοσιογραφική έρευνα.

Ο Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστής του Fox News και αξιωματικός της Εθνοφρουράς των ΗΠΑ, έχει επιχειρήσει να αναδιαμορφώσει τον δημόσιο διάλογο σχετικά με τα θέματα του Πενταγώνου. Πέρυσι, επέβαλε νέους περιορισμούς στα μέλη του δημοσιογραφικού σώματος του Πενταγώνου, οι οποίοι ανάγκασαν δεκάδες δημοσιογράφους να εγκαταλείψουν το κτίριο, ενώ αργότερα εισήγαγε ένα νέο, κυρίως δεξιό δημοσιογραφικό «σώμα» για να τους αντικαταστήσει. Η κρίση συνεχίστηκε και αργότερα με επιπλέον όρους, ενώ προσφάτως τρείς δημοσιογράφοι με προσφυγή στα δικαστήρια κατηγορούν το Πεντάγωνο για τις απολύσεις τους.

Η αυξημένη προσοχή στις προσπάθειες άσκησης επιρροής του Πενταγώνου έρχεται μετά την κατηγορία που διατύπωσε αυτό το μήνα στα κοινωνικά δίκτυα μια άλλη συντηρητική influencer, η Τζένικα Πάουντς, εναντίον ενός αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ότι προσπάθησε να την παρασύρει ώστε να δημοσιεύσει κυβερνητικά μυστικά.

Η Πάουντς, γράφοντας με το ψευδώνυμο DataRepublican, δημοσίευσε στο διαδίκτυο μηνύματα κειμένου που έδειχναν ότι ο αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας την προσέγγισε με έγγραφα για να τα δημοσιεύσει και να τα προωθήσει ως δημοσιογραφικό αποκλειστικό.

Η κατηγορία της Πάουντς προκάλεσε αναταραχή και εν τέλει το Πεντάγωνο και η ίδια παραδέχθηκαν ότι εργάζεται ως ειδική κυβερνητική υπάλληλος στο υπουργείο, από τον περασμένο Ιούλιο, ούσα διαπιστευμένη ως δημοσιογράφος στο νέο σώμα διαπιστευμένων δημοσιογράφων που «σχημάτισε» το Πεντάγωνο, υπο τον Χέγκσεθ.

Ο Άνταμ Κίνζινγκερ, πρώην βουλευτής των Ρεπουμπλικάνων και βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας, ανέφερε ότι «φαίνεται πως το Πεντάγωνο χρησιμοποιεί τα χρήματα των φόρων σας για να προσλαμβάνει influencers στο X, προκειμένου να διαδίδουν κομματικά μηνύματα».

Η τριάδα των Μάνες, Σλιχτερ, Αντερσον παρουσιάστηκε εκ μέρους της ομάδας εργασίας του Πενταγώνου στη Σχολή Πολέμου του Στρατού στο Καρλάιλ της Πενσυλβάνια. Η Senior Service College Task Force δημιουργήθηκε το Μάρτιο του 2026 για να αξιολογήσει και να μεταρρυθμίσει τα ανώτατα στρατιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, όπως αναφέρει το αμερικανικό Πεντάγωνο.

Πλην όμως η ομάδα εργασίας θεωρείται ότι συγκροτήθηκε με στόχο την εξάλειψη της ιδεολογίας που αξιολογείται «τοξική» ή «woke», όπως δήλωσε ο Χεγκσεθ τον Μάρτιο, σημειώνει η Washington Post.

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