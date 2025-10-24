ΜΜΕ ΗΠΑ: «Απόβαση» συντηρητικών Μέσων Ενημέρωσης στο Πεντάγωνο έπειτα από τους νέους περιοριστικούς όρους

Μια ιδιότυπη «αλλαγή φρουράς» καταγράφεται στο αμερικανικό Πεντάγωνο, απόρροια των νέων περιοριστικών διατάξεων στην ενημέρωση που ανακοίνωσε στα τέλη Σεπτεμβρίου ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Περίπου δύο εβδομάδες αργότερα καμιά 60ρια δημοσιογράφοι διαπιστευμένοι από τα ΜΜΕ στα οποία εργάζονται, στο Πεντάγωνο, παρέδωσαν τις διαπιστεύσεις τους και αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίθεσης στις νέες – περιοριστικές – νόρμες για έλεγχο στην ενημέρωση του Τύπου και την πληροφόρηση των Αμερικανών πολιτών.

Οι περιορισμοί περιλαμβάνουν το αίτημα προς τους δημοσιογράφους που επιθυμούν να βρίσκονται μέσα στο Πεντάγωνο να μην συλλέγουν πληροφορίες χωρίς έγκριση για δημοσίευση, κάτι που, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους, θα δυσχέραινε την ανεξάρτητη κάλυψη των θεμάτων τους.

Η νέα συνθήκη προωθεί τη θεμελιώδη αναδιάρθρωση του δημοσιογραφικού σώματος του Πενταγώνου ώστε με τη νέα σύνθεση του να υποστηρίζει πιο ανοιχτά τον Πρόεδρο Τραμπ και τον Υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Τα τελευταία – λίγα – 24ώρα, πληθώρα συντηρητικών Μέσων Ενημέρωσης, ανάμεσά τους τα Frontlines, Human Events, Post Millennial, Getaway Pundit, The National Pulse, δέχτηκαν τους νέους περιορισμούς του Πενταγώνου για την πρόσβαση στο κτίριο.

Το νέο μιντιακό οικοσύστημα στο Πεντάγωνο (υπουργείο Πολέμου κατά τον Πρόεδρο Τραμπ) έχει ιδιαιτερότητα. Πολλά από τα νέα ΜΜΕ που έλαβαν διαπίστευση και πρόσβαση έχουν προωθήσει θεωρίες συνομωσίας, αναφέρει ο Guardian.

Η έγκριτη αγγλική εφημερίδα φέρνει – ενδεικτικά – ως παράδειγμα την ακροδεξιά ιστοσελίδα Getaway Pundit, η οποία διέδωσε ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές του 2020 και στη συνέχεια διευθέτησε μια αγωγή για δυσφήμιση με δύο εκλογικούς υπαλλήλους της Τζόρτζια, αφού προηγουμένως του είχε κατηγορήσει ψευδώς για αδικοπραγία, και παραδέχτηκε ότι δεν υπήρξε νοθεία στις εκλογές.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι πάνω από 60 δημοσιογράφοι, που εκπροσωπούν ένα ευρύ φάσμα νέων μέσων ενημέρωσης και ανεξάρτητων δημοσιογράφων, έχουν υπογράψει την πολιτική πρόσβασης των μέσων ενημέρωσης του Πενταγώνου και θα ενταχθούν στο νέο σώμα Τύπου του Πενταγώνου», σημειώνει ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ σε ανακοίνωση, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο Παρνέλ εξήρε τα νέα μέσα ενημέρωσης ως «δημιουργούς της φόρμουλας για την παράκαμψη των ψεμάτων των κυρίαρχων μέσων ενημέρωσης και τη μετάδοση πραγματικών ειδήσεων απευθείας στον αμερικανικό λαό».

Οι νέοι δημοσιογράφοι θα ενταχθούν στους 26 δημοσιογράφους από 18 διαφορετικά μέσα ενημέρωσης που είχαν αρχικά πρόσβαση και επέλεξαν να συμμορφωθούν με τους νέους κανόνες του Πενταγώνου.

Ο podcaster Τιμ Πούλ ο οποίος υπέβαλε σχετική αίτηση πρόσβασης στο Πεντάγωνο, για γενικές ερωτήσεις και πληροφορίες, ευελπιστώντας να πραγματοποιήσει και μακροσκελείς συνεντεύξεις, σχολίασε στον Axios ότι «οι αξιώσεις σχετικά με την πολιτική Τύπου ήταν υπερβολικές». Φάνηκε ωστόσο αποφασισμένος. «Αν ποτέ προκύψει μια ιστορία που μας φέρνει σε αντίθεση με την πολιτική, θα την αναφερθούμε αδιακρίτως. Δεδομένου ότι δεν είμαστε ένα μεγάλο ειδησεογραφικό μέσο ούτε ερευνητικοί δημοσιογράφοι, δεν το θεωρούμε πρόβλημα», τόνισε με δόση αισιοδοξίας (ή άγνοιας κινδύνου;).

Ομάδες που υποστηρίζουν την ελευθερία του Τύπου έχουν επικρίνει τους νέους κανόνες, με την Ένωση Τύπου του Πενταγώνου να δηλώνει την περασμένη εβδομάδα ότι φαίνεται να έχουν σχεδιαστεί «για να καταπνίξουν την ελευθερία του Τύπου και ενδεχομένως να μας εκθέσουν σε δίωξη απλώς και μόνο επειδή κάνουμε τη δουλειά μας».

Το Πεντάγωνο, πάντως, εμφανίζεται δια της ηγεσίας του, αμετακίνητο από τη θέση του. Τον τόνο είχε δώσει στις 13 Οκτωβρίου ο Χέγκσεθ γράφοντας στο Χ ότι «η πρόσβαση στο Πεντάγωνο είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα».

