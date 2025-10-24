ΕΡΤ: Υπερπαραγωγή για την κάλυψη των εορτασμών στη Θεσσαλονίκη – Αναβαθμισμένος ο ρόλος της ΕΡΤ3

Για αναβαθμισμένη η τηλεοπτική κάλυψη της Δοξολογίας του Αγίου Δημητρίου και της στρατιωτικής παρέλασης από την ΕΡΤ3 ενημερώνει η ΕΡΤ.

Στο πλαίσιο αυτό η κρατική ραδιοτηλεόραση ενισχύει με όλα τα απαραίτητα τεχνικά μέσα την κάλυψη, μεταξύ αυτών και την μεγαλύτερη μονάδα εξωτερικών μεταδόσεων (OB Van) που έχει στον «στόλο» της – εδρεύει στα κεντρικά της Αγίας Παρασκευής -, το οποίο διαθέτει πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από οποιαδήποτε άλλα που χρησιμοποιούνταν σε προηγούμενες παρελάσεις στη Θεσσαλονίκη, « ενοικιαζόμενα μάλιστα από ιδιώτη», όπως τονίζεται.

Να σημειωθεί ότι το ίδιο ΟΒ Van αξιοποιήθηκε και στις εκδηλώσεις της ΔΕΘ, ενώ πέραν της παρέλασης θα καλύψει και τις εκδηλώσεις του εορτασμού του Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Στο Van θα εργαστούν έμπειροι τεχνικοί της ΕΡΤ από την ΕΡΤ3 και φυσικά από το ΕΡΤnews.

Από τα κεντρικά της ΕΡΤ επισημαίνεται πως «η ΕΡΤ, όπως οφείλει άλλωστε, προσφέρει στους Έλληνες την πιο ποιοτική κάλυψη και μετάδοση γεγονότων εθνικής διάστασης, όπως οι παρελάσεις των επετείων της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου, με τα πιο σύγχρονα μέσα και πάντα με τη συνδρομή του άριστα εκπαιδευμένου και εξειδικευμένου προσωπικού της» και υπογραμμίζει ότι «η σκηνοθεσία της παρέλασης θα γίνει από σκηνοθέτη της ΕΡΤ3, ενώ στην περιγραφή θα συμμετέχει και δημοσιογράφος της ΕΡΤ3».

Και συνεχίζει η ΕΡΤ με λεπτομέρειες για την κάλυψη των εκδηλώσεων (τον Όρθρο, το Αρχιερατικό Συλλείτουργο και τη Δοξολογία για την Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου από τις 08:00, από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, αλλά και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση από τη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου, στις 11:00): «Το OB Van της ΕΡΤ θα καλύψει τη φετινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, με σημαντικές καινοτομίες, με 24 κάμερες –σταθερές, φορητές, ασύρματες, γερανούς, τροχήλατες, drone, minicam και mirrorless– δηλαδή τριπλάσιο τεχνικό εξοπλισμό σε σχέση με την περσινή παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2024, στη Θεσσαλονίκη.

Επιπλέον, στις 26 Οκτωβρίου, κατά τη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, το OB Van θα αξιοποιήσει 7 κάμερες και 1 drone, για την πλήρη κάλυψη της τελετής.

Η ΕΡΤ, όπως πάντα, φιλοδοξεί να προσφέρει την αρτιότερη και υψηλών προδιαγραφών κάλυψη μεγάλων γεγονότων, αξιοποιώντας το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της».

Η διεξοδική ΕΡΤική ενημέρωση έρχεται μια ημέρα έπειτα από διαμαρτυρία-καταγγελία της ΕΣΗΕΜ-Θ ότι επιχειρείται απαξίωση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3.

Εν τω μεταξύ ο εκπρόσωπος των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3, Στέλιος Νικητόπουλος σε συνέλευση των δημοσιογράφων της ΕΡΤ3 (περίπου 200 συνάδελφοι του) για το σχέδιο της ΕΡΤικής κάλυψης των επετειακών εκδηλώσεων μίλησε για «εμπαιγμό και απόπειρα επικοινωνιακής εξομάλυνσης». Αιτία ο σχεδιασμός περιγραφής της στρατιωτικής παρέλασης η οποία φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί από δημοσιογράφο από τα κεντρικά της ΕΡΤ με τη συμμετοχή συναδέλφου του από την ΕΡΤ3.

Μέχρι τώρα εθιμικά η περιγραφή γινόταν αποκλειστικά από δημοσιογράφο της ΕΡΤ3- την τελευταία τετραετία από τον Νίκο Λαδιανό. Ο Νικητόπουλος παρατήρησε: «Είναι σα να λένε: “εμείς αποφασίζουμε, στέλνουμε δημοσιογράφο κι εσείς απλώς συμμετέχετε για να φαίνεται ισορροπημένο”.

Το να αρνηθεί κανείς μια τέτοια πρόταση είναι πράξη αξιοπρέπειας και συναδελφικής αλληλεγγύης. Είναι ο μόνος τρόπος να δείξει ότι δεν δέχεται να γίνει “διακοσμητικό άλλοθι” σε μια απόφαση που προσβάλλει όχι μόνο τον συνάδελφο, Νίκο Λαδιανό, που αποκλείστηκε, αλλά και την ΕΡΤ3 συνολικά, που υποβιβάζεται σε υποδεέστερο ρόλο. Οι καριέρες δεν στήνονται πάνω σε καρατομήσεις συναδέλφων».

