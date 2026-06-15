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15.06.2026 22:18

Μουντιάλ 2026: Βέλγιο – Αίγυπτος 0-1 – Live ο αγώνας στο Σιάτλ

15.06.2026 22:18
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Το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στο πρώτο ματς του 7ου ομίλου του Μουντιάλ.

Live η εξέλιξη του σκορ:

Γκολ 0-1 η Αίγυπτος στο 20′ με τον Ασούρ

1′ Σέντρα στο ματς

Οι ενδεκάδες:

ΒΕΛΓΙΟ: Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Καστάνιε, Ενγκόι, Ντε Μπρούιν, Τίλεμανς, Ονάνα, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε

ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Σουμπίρ, Ιμπραχίμ, Χανί, Φατούχ, Ασούρ, Ζίκο, Φατί, Λασίν, Ατία, Σαλάχ, Μαρμούς

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