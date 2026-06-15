Μουντιάλ 2026: Βέλγιο – Αίγυπτος 0-1 – Live ο αγώνας στο Σιάτλ

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Το Βέλγιο αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στο πρώτο ματς του 7ου ομίλου του Μουντιάλ.
Live η εξέλιξη του σκορ:
Γκολ 0-1 η Αίγυπτος στο 20′ με τον Ασούρ
1′ Σέντρα στο ματς
Οι ενδεκάδες:
ΒΕΛΓΙΟ: Κουρτουά, Μέχελε, Μενιέ, Καστάνιε, Ενγκόι, Ντε Μπρούιν, Τίλεμανς, Ονάνα, Τροσάρ, Ντοκού, Ντε Κετελάρε
ΑΙΓΥΠΤΟΣ: Σουμπίρ, Ιμπραχίμ, Χανί, Φατούχ, Ασούρ, Ζίκο, Φατί, Λασίν, Ατία, Σαλάχ, Μαρμούς
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