Τέλος από τον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν – Το συγκινητικό βίντεο της ΚΑΕ

Τέλος… εποχής για την ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να αποχωρεί απ’ τον πάγκο του «τριφυλλιού» και να χωρίζει τους δρόμους του με τους «πράσινους» έπειτα από 3 χρόνια κοινής πορείας.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος αποχωρεί απ’ τους «πράσινους» με απολογισμό μία Euroleague (2024), ένα πρωτάθλημα (2024) και δύο Κύπελλα Ελλάδας (2025, 2026).

Ο Αταμάν συναντήθηκε τη Δευτέρα (15/6) με τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλο κι αποφάσισαν να ρίξουν τους… τίτλους τέλους στη συνεργασία τους και στην κοινή πορεία τους, μέσα σε ένα κλίμα το οποίο σε κάθε περίπτωση ήταν εξαιρετικό. Όπως εξαιρετικές παραμένουν και οι σχέσεις των δύο ανδρών.

Το επίσημο «αντίο» της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ήρθε λίγο μετά τις 18:00 με τους «πράσινους» να ανεβάζουν ένα μήνυμα που έγραφε «Thank you Ergin», μαζί με ένα συγκινητικό βίντεο στους λογαριασμούς τους στα social media, με στιγμές απ’ την παρουσία του Αταμάν στον πάγκο του Παναθηναϊκού και τις επιτυχίες που είχαν μαζί.

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