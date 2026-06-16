Χάος σε ποδηλατικό αγώνα στη Γερμανία: Ηλικιωμένη μπήκε στον δρόμο με σκούτερ και προκάλεσε αλυσιδωτές συγκρούσεις αθλητών (Video)

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του ποδηλατικού αγώνα νέων Saarland Trofeo, όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο με σκούτερ και προκάλεσε μαζική πτώση αθλητών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η γυναίκα φέρεται να προσπάθησε να βρεθεί σε καλύτερο σημείο θέασης των αθλητών, ωστόσο εκτίμησε λανθασμένα την κατάσταση και κινήθηκε απευθείας μέσα στη διαδρομή τους.

Η εξέλιξη ήταν άμεση, καθώς ποδηλάτες έπεσαν ο ένας πάνω στον άλλον, όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες. Στο ίδιο υλικό διακρίνεται πλήθος αθλητών πεσμένων στην άσφαλτο, εμφανώς σοκαρισμένων, την ώρα που άλλοι συνέχιζαν την πορεία τους προς τον τερματισμό περνώντας δίπλα από το σημείο της σύγκρουσης.

🚨 Wth?! 😱



An older spectator caused a seriously dangerous incident today at #SaarlandTrofeoJuniors by trying to get a better look and entering the course with her rollator while riders were flying past at full speed!#LVMSaarlandTrofeo #Habkirchen #Saarland #Germany #Cycling pic.twitter.com/WsmobxIR3B — Kingdom of Cycling (@Cycling_Kingdom) June 14, 2026

Το συμβάν προκάλεσε έντονη αναστάτωση, ενώ οι εικόνες από τον αγώνα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου. Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στο Instagram από τον χρήστη που δημοσίευσε το σχετικό βίντεο, «ευτυχώς, οι εμπλεκόμενοι ποδηλάτες γλίτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, παρά τις θεαματικές συγκρούσεις».

Στην ίδια ανάρτηση επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη προσοχής σε τέτοιες διοργανώσεις, με την υπενθύμιση ότι η είσοδος στη διαδρομή κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για αθλητές και θεατές.

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