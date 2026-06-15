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15.06.2026 23:18

ΗΠΑ: Συνετρίβη βομβαρδιστικό B-52 λίγο μετά την απογείωσή του στην Καλιφόρνια (Video)

15.06.2026 23:18
b52

Συναγερμός σήμανε στις αμερικανικές αρχές έπειτα από τη συντριβή βομβαρδιστικού αεροσκάφους B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, λίγο μετά την απογείωσή του από την αεροπορική βάση Edwards στην Καλιφόρνια. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για θύματα.

Στήλη μαύρου καπνού στην περιοχή

Το ατύχημα σημειώθηκε σήμερα, λίγα λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους από την αεροπορική βάση Edwards

Σε φωτογραφία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN διακρίνεται μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής, από το σημείο της συντριβής.

Η ανακοίνωση της αεροπορικής βάσης

Σύμφωνα με μήνυμα που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της αεροπορικής βάσης Edwards στο Facebook, «ένα B-52 Stratofortress της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ συνετρίβη, λίγο μετά την απογείωσή του, στη βάση Edwards, στις 11:20 π.μ. (τοπική ώρα, 21:20 στην Ελλάδα)».

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει πληροφορίες για τραυματισμούς ή θύματα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συντριβής.

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