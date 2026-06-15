Νετανιάχου: Ισραήλ και ΗΠΑ απομάκρυναν «άμεσα» την ιρανική πυρηνική απειλή, αλλά η μάχη «δεν έχει τελειώσει»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ξεκίνησε τη συνέντευξη Τύπου του με μια δυναμική υπεράσπιση της «επιτυχίας της εκστρατείας ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν», υποσχόμενος ότι, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα έχει πυρηνικά όπλα.

Επιχειρώντας να αποκρούσει την εγχώρια κριτική και τις αντιδράσεις – ακόμη και εντός της ίδιας του της κυβέρνησης – για το προφανές τέλος του πολέμου, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι η αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν είναι η «αποστολή της ζωής» του, λέγοντας: «Με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα – ούτε σήμερα ούτε αύριο. Όσο είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, αυτό δεν θα συμβεί».

Ο Νετανιάχου επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι η πυρηνική απειλή από το Ιράν αποτελούσε «άμεσο κίνδυνο» και το Ισραήλ κατάφερε να την εξαλείψει, «μαζί με τους Αμερικανούς φίλους μας».

WATCH: Israeli Prime Minister Netanyahu Statement pic.twitter.com/L097CXyyUX — CSPAN (@cspan) June 15, 2026

«Ξεκινήσαμε τη μεγαλύτερη επιχείρηση επίθεσης στην ιστορία του Ισραήλ. Στοχεύσαμε τους πυρηνικούς επιστήμονες. Εξαλείψαμε τους ηγέτες του τρομοκρατικού καθεστώτος. Συντρίψαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Καταστρέψαμε πυραύλους και τη συντριπτική πλειοψηφία των εργοστασίων που παράγουν πυραύλους. Χτυπήσαμε αμέτρητες στρατιωτικές βιομηχανίες και υποδομές. Καταστρέψαμε το ναυτικό τους, την αεροπορία τους. Εξαλείψαμε τους διοικητές βάσεων που σφαγίασαν τον ιρανικό λαό. Προκαλέσαμε τεράστιες ζημιές — [μερικοί] τις εκτιμούν σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια, κάποιοι τις εκτιμούν ακόμη και κοντά στο ένα τρισεκατομμύριο δολάρια — στην οικονομία του Ιράν», λέει.

«Απομακρύναμε από πάνω μας αυτόν τον κίνδυνο εξάλειψης του πληθυσμού του Ισραήλ για τα επόμενα χρόνια. Αυτό κάναμε. Σώσαμε το Κράτος του Ισραήλ από την εξόντωση», είπε.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «ο αγώνας δεν έχει τελειώσει και δεν έχει ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε εγρήγορση, να συνεχίσουμε να είμαστε δυνατοί και αποφασισμένοι και να αμυνόμαστε όσο χρειάζεται».

«Αυτό ισχύει όχι μόνο κατά του Ιράν», πρόσθεσε, λέγοντας ότι ο αγώνας του Ισραήλ θα συνεχιστεί και κατά των «τρομοκρατικών όπλων του Ιράν» και κατά ομάδων στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και τη Δυτική Όχθη.

Εν μέσω ανησυχιών για τους περιορισμούς των ΗΠΑ στην ελευθερία δράσης του Ισραήλ, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι εκτός από την καταπολέμηση τρομοκρατικών ομάδων σε αυτές τις περιοχές, «δημιουργήσαμε βαθιές ζώνες ασφαλείας γύρω από το Ισραήλ… στη Γάζα, στον Λίβανο, στη Συρία» και τόνισε ότι «θα παραμείνουμε στις ζώνες ασφαλείας για όσο χρειαστεί για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

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