Σημαντική συμφωνία για τα αεροπορικά ταξίδια: Τι θα ισχύει για χειραποσκευές, συνοδούς παιδιών και αποζημιώσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξασφάλισε μια σημαντική συμφωνία για τους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών, διατηρώντας την υποχρέωση για αποζημίωση για τρίωρες καθυστερήσεις, τη διασφάλιση ταχύτερης αποζημίωσης, δωρεάν παιδικά καθίσματα και διαφάνεια στις τιμές των πτήσεων.

Μια προσωρινή συμφωνία για την αναθεώρηση των κανόνων για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών που επιτεύχθηκε από τους διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου εξασφάλισε ομόφωνη υποστήριξη από την αντιπροσωπεία του ΕΚ στην λεγόμενη Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Η συμφωνία επιδιώκει να προστατεύσει τους επιβάτες από διαταραχές στα ταξίδια, όπως η άρνηση επιβίβασης και οι καθυστερήσεις ή οι ακυρώσεις πτήσεων. Οι κανόνες δεν είχαν ενημερωθεί από το 2004.

«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν πάντα ο ισχυρότερος υποστηρικτής των ισχυρών δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Αυτή η συμφωνία θα ενισχύσει τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών σε όλη την Ευρώπη. Θα φέρει μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις αεροπορικές εταιρείες, χωρίς να δημιουργεί περιττή γραφειοκρατία για τον κλάδο μας. Το Κοινοβούλιο αγωνίστηκε σκληρά για να κάνει τα ταξίδια πιο δίκαια και τις διαδικασίες πιο σαφείς, και αυτό ακριβώς έχουμε πετύχει», δήλωσε η Ρομπέρτα Μέτσολα, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αποζημίωση και καθήκον μέριμνας

Οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου αντιστάθηκαν στην πίεση για την αποδυνάμωση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών. Με τη συμφωνία, οι ταξιδιώτες αεροπορικών μεταφορών διατηρούν το δικαίωμα να λάβουν επιστροφή χρημάτων ή να αλλάξουν δρομολόγιο και να ζητήσουν αποζημίωση εάν μια πτήση καθυστερήσει περισσότερο από τρεις ώρες, εάν ακυρωθεί λιγότερο από 14 ημέρες πριν από την πτήση ή εάν τους αρνηθεί η επιβίβαση.

Η αποζημίωση για καθυστερημένες ή ακυρωμένες πτήσεις θα εξαρτάται από την απόσταση της πτήσης:

250 ευρώ για ταξίδια έως 1.500 χλμ.

400 ευρώ για ταξίδια μεταξύ 1.500 χλμ. και 3.500 χλμ.

600 ευρώ για όλα τα άλλα μεγαλύτερα ταξίδια

Οι αερομεταφορείς θα έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν την αποζημίωση κατά 50% για τα μεγαλύτερα ταξίδια τους εάν στους επιβάτες προσφερθεί μεταφορά με άλλη πτήση στον τελικό τους προορισμό μετά από διακοπή του ταξιδιού ή εάν η καθυστέρηση κατά την άφιξη δεν διαρκεί περισσότερο από τέσσερις ώρες.

Ωστόσο, οι αεροπορικές εταιρείες θα μπορούν να αποφύγουν την καταβολή αποζημίωσης εάν η καθυστέρηση ή η ακύρωση προκλήθηκε από γεγονότα πέρα ​​από τον έλεγχό τους. Οι νέοι κανόνες θα έχουν μια ανοιχτή λίστα με αυτές τις έκτακτες περιστάσεις, όπως για παράδειγμα φυσικές καταστροφές, πόλεμο, καιρικές συνθήκες, απείθαρχους επιβάτες ή απεργίες παρόχων υπηρεσιών αεροδρομίου, αεροναυτιλίας ή εδάφους.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι αερομεταφορείς θα έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν τους καθηλωμένους επιβάτες παρέχοντας αναψυκτικά κάθε δύο ώρες αναμονής, ένα γεύμα μετά από τρεις ώρες και, εάν χρειαστεί σε περίπτωση μεγάλων καθυστερήσεων, διανυκτέρευση το πολύ τριών διανυκτερεύσεων, αναφέρει η συμφωνία.

Ταχύτερη και ευκολότερη επιστροφή χρημάτων

Οι αερομεταφορείς θα πρέπει να παρέχουν ηλεκτρονικά στους επιβάτες που αντιμετωπίζουν διακοπές στο ταξίδι (καθυστέρηση ή ακύρωση) σαφείς οδηγίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής αιτήματος αποζημίωσης εντός τεσσάρων ημερών από τη λήξη του ταξιδιού τους. Οι ευρωβουλευτές διασφάλισαν ότι οι επιβάτες δεν υποχρεούνται να έχουν λογαριασμό χρήστη ή να χρησιμοποιούν συγκεκριμένη εφαρμογή για να λαμβάνουν αυτές τις πληροφορίες. Οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών θα έχουν προθεσμία εννέα μηνών για να υποβάλουν αίτημα αποζημίωσης, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες θα έχουν προθεσμία 30 ημερών για να καταβάλουν την αποζημίωση ή να επικαλεστούν έκτακτες περιστάσεις, να εξηγήσουν γιατί δεν θα παρασχεθεί αποζημίωση και να παραπέμψουν τους επιβάτες σε βήματα χειρισμού παραπόνων, αναφέρει η συμφωνία.

Προστασία ευάλωτων επιβατών

Με τη συμφωνία διασφαλίζεται ακόμα ότι οι επιβάτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ) θα έχουν το δικαίωμα αποζημίωσης, αλλαγής δρομολογίου και βοήθειας από τις αεροπορικές εταιρείες εάν χάσουν μια πτήση λόγω της αδυναμίας του αεροδρομίου να τους βοηθήσει να φτάσουν στην πύλη εγκαίρως. Επίσης, διασφάλισαν ότι οι οικογένειες με παιδιά δεν χωρίζονται κατά την τοποθέτηση καθισμάτων, υποχρεώνοντας τους αερομεταφορείς να διασφαλίζουν ότι κάθε άτομο που συνοδεύει παιδί κάτω των 14 ετών θα πρέπει να κάθεται σε διπλανή θέση χωρίς επιπλέον χρέωση. Το ίδιο δικαίωμα θα ισχύει για επιβάτες με αναπηρίες και μειωμένη κινητικότητα, καθώς και για έγκυες γυναίκες.

Αναβάθμιση των δικαιωμάτων των επιβατών

Οι νέοι κανόνες περιλαμβάνουν πλέον το δικαίωμα να μεταφέρουν στο αεροσκάφος, χωρίς επιπλέον χρέωση, ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως μια μικρή τσάντα ή ένα σακίδιο πλάτης. Με την επιμονή των ευρωβουλευτών, η διαφάνεια των τιμών και η συγκρισιμότητα των αεροπορικών εισιτηρίων αυξήθηκαν υποχρεώνοντας τις αεροπορικές εταιρείες, τους ενδιάμεσους φορείς και τις πύλες αναζήτησης να εμφανίζουν πάντα τον ναύλο αεροπορικών εισιτηρίων, συμπεριλαμβανομένων των χειραποσκευών, στην αρχή της διαδικασίας κράτησης. Οι διαπραγματευτές συμφώνησαν ότι οι αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσφέρουν φθηνότερα εισιτήρια για τους επιβάτες που επιλέγουν οικειοθελώς να ταξιδέψουν χωρίς χειραποσκευές.

Οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών δεν θα χρεώνονται πλέον πρόσθετα τέλη για τη διόρθωση ορθογραφικών λαθών ονόματος ή για την απόκτηση έντυπης έκδοσης κάρτας επιβίβασης εάν έχουν ήδη κάνει check-in. Επιπλέον, εξασφαλίστηκε στους επιβάτες το δικαίωμα να λαμβάνουν ψηφιακά κάρτες επιβίβασης κατά το check-in, χωρίς περαιτέρω αίτημα ή υποχρέωση να έχουν λογαριασμό χρήστη ή συγκεκριμένη εφαρμογή. Επιπλέον, η συμφωνία αναφέρει ότι δεν θα απαγορεύεται η επιβίβαση στους επιβάτες με το σκεπτικό ότι χρησιμοποίησαν τη δική τους έντυπη έκδοση μιας ψηφιακά εκδοθείσας κάρτας επιβίβασης.

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