Μίνα Αρναούτη: «Τα 39.000 ευρώ ήταν υποτίμηση της βλάβης μου» – Κατέθεσε αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο (Video)

Αίτηση αναίρεσης της απόφασης για την αποζημίωση που της όρισε το δικαστήριο μετά το τροχαίο στο οποίο η ίδια τραυματίστηκε βαρύτατα και ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του, κατέθεσε η Μίνα Αρναούτη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», υποστήριξε ότι πως το ποσό των 39.000 ευρώ που αποφασίστηκε, δεν αρκεί για όσα βίωσε από τα ξημερώματα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016 όταν το αυτοκίνητο οποίο επέβαινε η ίδια με οδηγό τον εκλιπόντα τραγουδιστή, συγκρούστηκε σφοδρά με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της.

Αναφέρθηκε, δε, στην πρόσφατη ανάρτηση που έκανε, ξεσπώντας για το γεγονός πως σε κάτοικο της Θεσσαλονίκης επιβλήθηκε πρόστιμο 270.000 ευρώ για εγκατάλειψη ζώων, συγκρίνοντας το ποσό με εκείνο της αποζημίωσής της.

«Η ανάρτησή μου για τα γατάκια και τον κύριο που του κόπηκε πρόστιμο 270.000 ευρώ να πληρώσει, ήταν από την αγανάκτησή μου για το πόσο δεν είναι δίκαιο το κράτος. Όταν είναι να πάρει χρήματα, βάζει υψηλά πρόστιμα, ενώ όταν είναι να δώσει χρήματα είναι λίγα και συνήθως ο άνθρωπος περνάει έναν τεράστιο γολγοθά για να τα λάβει. Σε καμία περίπτωση δεν είμαι κατά της προστασίας των ζώων, απλά, όταν είναι 270 χιλιάρικα για τα γατάκια, πόσα πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος που έχασε το πόδι του σε ένα εργατικό ατύχημα;» είπε αρχικά.

«Ένα από τα δύσκολα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι με κρίνουν από την εξωτερική μου εμφάνιση και όχι ως άνθρωπο. Όλο αυτό είναι γελοίο να συμβαίνει. Δεν μπορώ να βλέπω ανθρώπους που δεν γνώριζαν καν τον Παντελή να λένε “άντε ρε, εσύ δεν νοιάζεσαι για τον Παντελή”. Και ποιος τον νοιάζεται, εσύ που δεν τον ήξερες καν; Έχω κριθεί και ακόμα κρίνομαι καθημερινά από αυτή την ιστορία. Όποτε βγει κάτι για το θέμα, έχω αμέτρητα σχόλια και κατηγορίες. Δέχομαι ότι ήταν αγαπητός. Δεν δέχομαι ότι εγώ θα πρέπει να σταματήσω να ζω τη ζωή που με δυσκολία πήρα πίσω, γιατί ενεπλάκην σε ένα τροχαίο πριν δέκα χρόνια. Προσφεύγω στον Άρειο Πάγο γιατί θεωρώ ότι η βλάβη που έχω υποστεί, δεν αποτυπώνεται πραγματικά στο ποσό της αποζημίωσης που έχω λάβει» είπε, στη συνέχεια, εξηγώντας αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους προσφεύγει στον Άρειο Πάγο.

Κλείνοντας, η Μίνα Αρναούτη επισήμανε πως εάν ζούσε ο Παντελής Παντελίδης θα είχε δώσει λύση σε όλα.

«Θεωρώ ότι τα 39.000 ευρώ ήταν υποτίμηση της βλάβης μου. Γενικότερα πρέπει οπωσδήποτε, θεωρώ, να επανεξεταστεί, γιατί είναι άδικο και για μένα να έχω περάσει όλα αυτά και στο τέλος να βγαίνω και χρεωμένη. Εγώ δεν ζήτησα και δεν ήθελα να καταστρέψω κανέναν άνθρωπο οικονομικά και δεν θα κατέστρεφα κανέναν άνθρωπο οικονομικά. Ο Παντελής αν ήταν εδώ, σίγουρα όλα τώρα τα προβλήματα δεν θα τα είχα, θα τα είχε λύσει μόνος του» τόνισε.

«Πρόστιμο 270.000 ευρώ για εγκατάλειψη ζώων και εγώ πήρα αποζημίωση 39.000 ευρώ μετά από 17 χειρουργεία»

Στην ανάρτηση που έκανε η Μίνα Αρναούτη -με αφορμή την είδηση επιβολής προστίμου 270.000 ευρώ σε άνδρα για εγκατάλειψη ζώων στη Θεσσαλονίκη- εξέφρασε τον προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο αποτιμάται ο ανθρώπινος πόνος, συγκρίνοντας το ύψος της αποζημίωσης που της επιδικάστηκε με τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε άλλες υποθέσεις.

«Διαβάζω ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο 270.000 ευρώ για την εγκατάλειψη ζώων και σκέφτομαι πόσο διαφορετικά αποτιμώνται ορισμένες φορές οι υποθέσεις στη χώρα μας. Εγώ, μετά από ένα τροχαίο που σημάδεψε τη ζωή μου, με μακρά νοσηλεία, 17 χειρουργεία και μια καθημερινότητα που δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια, είδα να επιδικάζεται αποζημίωση 39.000 ευρώ. Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 50%. Αν είχε γίνει δεκτό ότι φορούσα ζώνη, όπως υποστήριξα, και δεν υπήρχε αυτή η μείωση, η αποζημίωση θα ανερχόταν περίπου στις 68.000 ευρώ. Ακόμη όμως και αυτό το ποσό μοιάζει εξαιρετικά μικρό μπροστά στη σωματική βλάβη, τις επεμβάσεις, τον πόνο, την ταλαιπωρία και τις συνέπειες που με ακολουθούν για χρόνια. Η αίσθηση που μου έμεινε είναι ότι η δική μου περίπτωση υποβαθμίστηκε και ότι η πραγματική έκταση της βλάβης που υπέστην δεν αποτιμήθηκε όπως θα έπρεπε. Δεν αμφισβητώ ότι οι παραβάσεις πρέπει να τιμωρούνται ούτε μειώνω την ανάγκη προστασίας των ζώων. Αναρωτιέμαι όμως ποια είναι τελικά η αξία που αποδίδεται στον ανθρώπινο πόνο, στην απώλεια ποιότητας ζωής και στις μόνιμες συνέπειες ενός σοβαρού τραυματισμού. Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι το σύστημα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυστηρό όταν επιβάλλει κυρώσεις, αλλά πολύ πιο φειδωλό όταν καλείται να αποκαταστήσει τη ζημία ενός ανθρώπου που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη», έγραψε και κατέληξε: «Ίσως το ερώτημα δεν είναι πόσο κοστίζει ένα πρόστιμο. Ίσως το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο κοστολογούνται τελικά η ανθρώπινη ζωή, η υγεία, η αξιοπρέπεια και τα χρόνια που χάνει ένας άνθρωπος προσπαθώντας να ξανασταθεί όρθιος» έγραψε.

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