Στην Ελλάδα για διακοπές η Κιάρα Φεράνι (Photos)

Στην Αθήνα έφτασε η Κιάρα Φεράνι χθες, Κυριακή (14/6) η οποία μιλώντας, μάλιστα, στους δημοσιογράφους που την περίμεναν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή της στην Ελλάδα.

«Είναι πάντα υπέροχα όταν έρχομαι στην Ελλάδα» δήλωσε, αποκαλύπτοντας ότι αυτή τη φορά πρόκειται να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μήλο.

Όπως τόνισε η Ιταλίδα influencer, δεν έχει βρεθεί ξανά στο νησί και ανυπομονεί να το δει από κοντά.

«Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα, έχω πολλούς φίλους εδώ» ανέφερε μεταξύ άλλων.

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