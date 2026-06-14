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14.06.2026 16:14

Άννα Δρούζα: «Άφησα την τηλεόραση γιατί ήθελα η κόρη μου να έχει μαμά – Eγώ μεγάλωσα χωρίς μητέρα»

14.06.2026 16:14
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Για τα τραύματα που την οδήγησαν να ζητήσει τη βοήθεια ειδικών αλλά και τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφαση να αφήσει την τηλεόραση μίλησε, μεταξύ άλλων, στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» η Άννα Δρούζα.

«Έχοντας πολλά παιδικά τραύματα, ξεκίνησα να “δουλεύω” ψυχοθεραπευτικά. Δεν βρήκα από την αρχή καλούς θεραπευτές και μετά κατάφερα και έκανα κάποια χρόνια θεραπείας με πολλούς θεραπευτές και αυτό με έβαλε μέσα στην επιστήμη», εξήγησε.

«Εγώ μεγάλωσα χωρίς μητέρα και αυτό ήταν το πρόβλημα. Ο θεραπευτής μου είπε ότι είναι σαν να έχεις συγκρουστεί με τρένο μετωπικά. Με κράτησε ο πατέρας μου. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν η κόρη μου να έχει μητέρα, για αυτό άφησα την τηλεόραση. Ήθελα να είμαι εκεί και να βλέπει τη λατρεία μου και αυτός της έδωσε ενθάρρυνση».

Για τον χωρισμό της από τον Θανάση Λάλα ανέφερε. «Με τον Θανάση έκανε τον κύκλο του. Έχουμε κρατήσει πολύ καλή σχέση και μιλάμε. Δεν γίνεται όταν έχεις ζήσει πολλά χρόνια με έναν άνθρωπο να μη σε νοιάζει αν είναι καλά».

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