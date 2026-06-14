Χρηστίδου για Pride: «Δέχθηκα επιθετικά σχόλια – Μου έγραφαν ότι έχω δύο αγόρια και θα το βρω μπροστά μου» (Videos)

Για τα μηνύματα μίσους που έλαβε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τοποθέτησή της για το gay pride, το Σάββατο, μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εγώ θέλω να πω ότι όλη αυτή η αντίδραση στο Pride δείχνει γιατί χρειάζεται το Pride. Δεν το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Αυτό που βλέπεις εδώ στην τηλεόραση είναι η κοινωνία μας. Είναι η εξελιγμένη της πλευρά και η όχι εξελιγμένη. Εμένα με θυμώνει που γίνεται αυτός ο διάλογος δημόσια. Δεν θα έπρεπε. Αν ήταν τόσο αυτονόητος, δεν θα γινόταν αυτός ο διάλογος. Άρα, για αυτό πρέπει να υπάρχει το Pride», είπε χαρακτηριστικά χθες η παρουσιάστρια του Mega.

Από ό,τι φαίνεται η τοποθέτησή της δεν άρεσε με αποτέλεσμα να δεχτεί βροχή αρνητικών μηνυμάτων.

«Είχα πολύ καιρό να πάρω τόσο επιθετικά μηνύματα. Ζούμε σε μια χώρα που δεν είναι έτοιμη να το υποδεχθεί όλο αυτό σαν κανονικότητα. Μου κάνει πάρα πολλή εντύπωση από νέους ανθρώπους, από γυναίκες, από άντρες… Μάλλον είμαι στον κόσμο μου και στο ροζ συννεφάκι μου. Μου συμβαίνει κατά καιρούς όταν ανοίγουμε αυτήν την κουβέντα με “ψόφος”, αλλά λέω τόσο πολύ; Για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται γιατί γίνεται και θα γίνεται το Pride για πολλά χρόνια μέχρι να είμαστε οκ με αυτό και να μην ενοχλούμε κανένα», ανέφερε το πρωί της Κυριακής στην εκπομπή της.

»Τα επιθετικά είναι πολύ επιθετικά. Μην αναρωτιέστε μετά γιατί μιλάμε για ξύλο στους δρόμους. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν βαθύ μίσος για το ουράνιο τόξο», ανέφερε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Αν έχω μεγαλώσει σωστά τα παιδιά μου, θα στηρίξουν το Pride»

«Επειδή χθες δέχθηκα σχόλια ότι έχω και δύο αγόρια και είμαι μάνα και όλα αυτά θα τα βρω μπροστά μου και ευχές να δω τα αγόρια μου εκεί… Που μακάρι να τα δω γιατί αν τα έχω μεγαλώσει σωστά, θα πάνε να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια ως ενήλικες. Αυτή είναι η δική μου θέση», απάντησε.

»Σκεφτόμουν ότι αυτήν την ίδια ευχή θα ήθελα να ανταποδώσω γιατί ίσως τότε, ίσως όταν μπει μέσα στο σπίτι σου μπορέσεις να καταλάβεις. Τέτοιοι είμαστε. Δεν μας αφορά και δεν θα ασχοληθούμε. Θα ασχοληθώ με το δικό σου δικαίωμα; Είναι τα δικά μου μια χαρά; Θα έρθει σήμερα νέο κύμα οργής. Δεν βαριέσαι».

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