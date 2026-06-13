Χρηστίδου για «Πρωινό»: «Όλη αυτή η αντίδραση δείχνει γιατί χρειάζεται το Pride»

Τις εκφράσεις που ακούστηκαν στον αέρα από το πάνελ του «Πρωινό» σε σχέση με το Pride σχολίασαν η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της.

«Εγώ θέλω να πω ότι όλη αυτή η αντίδραση στο Pride δείχνει γιατί χρειάζεται το Pride. Δεν το έχουμε αναλύσει αρκετές φορές. Αυτό που βλέπεις εδώ στην τηλεόραση είναι η κοινωνία μας. Είναι η εξελιγμένη της πλευρά και η όχι εξελιγμένη. Εμένα με θυμώνει που γίνεται αυτός ο διάλογος δημόσια. Δεν θα έπρεπε. Αν ήταν τόσο αυτονόητος, δεν θα γινόταν αυτός ο διάλογος. Άρα, για αυτό πρέπει να υπάρχει το Pride», δήλωσε η παρουσιάστρια του Mega.

«Ευτυχώς, που εκεί υπήρχε η Φωτεινή Πετρογιάννη και ο Πάνος Κατσαρίδης και έθεσαν τα πράγματα στη σωστή βάση που έπρεπε. Όσο υπάρχει αυτή η συζήτηση, θα υπάρχει και το Pride. Όσο ακόμα χρειάζεται να αναρωτιόμαστε, θα είναι εκεί το Pride και οι άνθρωποι που το στηρίζουν. Μέχρι όλοι να καταλάβουν και να μη χρειάζεται να είναι εκεί», πρόσθεσε.

Μάλιστα, οι συνεργάτες της αναφέρθηκαν σε τελευταίες ομοφοβικές επιθέσεις που καταγράφηκαν σε ειδησεογραφικά site.

Διαβάστε επίσης:

Καρλ Λάγκερφελντ: Προς πώληση, για 3,2 εκατ. ευρώ, το «δημιουργικό καταφύγιο» του σχεδιαστή – Οι «βασιλικοί» ένοικοι και η Chanel

Ντέιβιντ Μπέκαμ: Και επίσημα celebrity- Απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας – Οι… φιλοφρονήσεις με τον Τομ Κρουζ

«Οργίασαν» οι συνωμοσιολόγοι για τη Σακίρα: Λένε ότι δεν εμφανίστηκε αυτή στο Μουντιάλ, αλλά… σωσίας της



