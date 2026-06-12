«Οργίασαν» οι συνωμοσιολόγοι για τη Σακίρα: Λένε ότι δεν εμφανίστηκε αυτή στο Μουντιάλ, αλλά… σωσίας της

Οι… γνωστές και μη εξαιρετέες θεωρίες συνωμοσίας βρήκαν έδαφος και στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στην Πόλη του Μεξικού και στόχο είχαν αυτή τη φορά τη… Σακίρα, υποστηρίζοντας ότι αυτή που εμφανίστηκε ήταν σωσίας της.

Η 49χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Estadio Azteca στο Μεξικό, ερμηνεύοντας το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης «Dai Dai» μαζί με τον Μπούρνα Μπόι. Ωστόσο, η επιλογή της να εμφανιστεί με σκούρα γυαλιά καθ’ όλη τη διάρκεια του act της, αλλά και η συνολική της εικόνα, πυροδότησαν αυτού του είδους σχόλια.

Στο X υποστήριξαν πως επρόκειτο για σωσία, επισημαίνοντας διαφορές στο σώμα, το πρόσωπο και την κίνησή της, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις ή υπερβολικό μακιγιάζ. Αρκετοί υποστήριξαν επίσης πως η τραγουδίστρια δεν τραγουδούσε πραγματικά αλλά έκανε lip sync. «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι η Σακίρα», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ ένα άλλο σημείωνε: «Τι “κακός” σωσίας».

Otra cosita que note, es que en la #inauguración del mundial, mandaron una réplica de Shakira. Hacer play back, cualquiera, nunca se quitó los lentes ni tiene la cintura de la doña que factura. pic.twitter.com/CRjHg4eKAX — Rocío (@ROCIOALCALAG) June 12, 2026

No es Shaki. Algo pasó de urgencia a última hora y siento que al último momento llamaron a una doble, porque no tiene su energía, ni se ve igual, y luego sale con lentes. ¿Qué opinan? 🤔🕵️‍♀️ pic.twitter.com/rCccGNnp0g June 11, 2026

Esa no es Shakira.

Vean como se equivoca en el paso cuando canta Dai Dai…

Esa es una doble.

Shakira les mintió a todo el mundo. pic.twitter.com/c3nxeCBufQ — TermoEcu 🇪🇨🇪🇦🎙⚽️ (@TermoEcu2021) June 11, 2026

🇲🇽 SI C'EST SHAKIRA ÇA, MA GRAND-MÈRE EST ALLÉE SUR LA LUNE…

Même au niveau des artistes ils semblent nous prendre pour des buses. pic.twitter.com/mI3tcpiL2G June 12, 2026

“¿Era un doble?” Las pruebas que desmontan el rumor de Shakira en el Mundial 2026https://t.co/iX6pHLXARS June 12, 2026

Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν και εκείνοι που έσπευσαν να διαψεύσουν τα σενάρια, τονίζοντας πως χαρακτηριστικά όπως μια ουλή στο μέτωπό της αποδεικνύουν ότι επρόκειτο πράγματι για τη Σακίρα.

Shakira’s been in Mexico for days rehearsing, but apparently one random tweet is enough to convince some of you that it wasn’t her. The level of stupidity is actually impressive💀 That was Shakira, and no one is pulling off a flawless Shakira impersonation on a World Cup stage! pic.twitter.com/NjZ5BJ30uP — ❀˖° (@zhrdelly) June 12, 2026

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 June 11, 2026

Por si parpadeaste y te perdiste a Shakira en el opening de la #FIFAWorldCup ✨



¿Era o no Shakira? 👀 pic.twitter.com/141xpNeWtM — Weplash⚡️ (@weplash) June 11, 2026

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