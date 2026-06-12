«Οργίασαν» οι συνωμοσιολόγοι για τη Σακίρα: Λένε ότι δεν εμφανίστηκε αυτή στο Μουντιάλ, αλλά… σωσίας της

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Οι… γνωστές και μη εξαιρετέες θεωρίες συνωμοσίας βρήκαν έδαφος και στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ στην Πόλη του Μεξικού και στόχο είχαν αυτή τη φορά τη… Σακίρα, υποστηρίζοντας ότι αυτή που εμφανίστηκε ήταν σωσίας της.
Η 49χρονη τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή του Estadio Azteca στο Μεξικό, ερμηνεύοντας το επίσημο τραγούδι της διοργάνωσης «Dai Dai» μαζί με τον Μπούρνα Μπόι. Ωστόσο, η επιλογή της να εμφανιστεί με σκούρα γυαλιά καθ’ όλη τη διάρκεια του act της, αλλά και η συνολική της εικόνα, πυροδότησαν αυτού του είδους σχόλια.
Στο X υποστήριξαν πως επρόκειτο για σωσία, επισημαίνοντας διαφορές στο σώμα, το πρόσωπο και την κίνησή της, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για πιθανές αισθητικές παρεμβάσεις ή υπερβολικό μακιγιάζ. Αρκετοί υποστήριξαν επίσης πως η τραγουδίστρια δεν τραγουδούσε πραγματικά αλλά έκανε lip sync. «Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι η Σακίρα», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ ένα άλλο σημείωνε: «Τι “κακός” σωσίας».
Παρόλα αυτά, δεν έλειψαν και εκείνοι που έσπευσαν να διαψεύσουν τα σενάρια, τονίζοντας πως χαρακτηριστικά όπως μια ουλή στο μέτωπό της αποδεικνύουν ότι επρόκειτο πράγματι για τη Σακίρα.
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