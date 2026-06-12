Καρλ Λάγκερφελντ: Προς πώληση, για 3,2 εκατ. ευρώ, το «δημιουργικό καταφύγιο» του σχεδιαστή – Οι «βασιλικοί» ένοικοι και η Chanel

Στην αγορά ακινήτων βγαίνει το Manoir du Mée, το ιστορικό γαλλικό αρχοντικό, που βρίσκεται λίγο έξω από το Παρίσι, και ανήκε κατά το παρελθόν στην Πριγκίπισσα Καρολίνα του Μονακό και στον αείμνηστο σχεδιαστή μόδας Καρλ Λάγκερφελντ.

Σήμερα προσφέρεται προς πώληση έναντι 3,2 εκατομμυρίων δολαρίων, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ιδιαίτερη ιστορία του και τη σύνδεσή του με τον οίκο Chanel.

Πριν από λίγο καιρό, η διακριτική βίλα του Καρλ Λάγκερφελντ στο Λουβεσιέν, στην περιοχή Ιβλίν, περίπου 15 χιλιόμετρα δυτικά του Παρισιού, πωλήθηκε μέσω συμβολαιογραφικής δημοπρασίας έναντι 4,685 εκατομμυρίων ευρώ.

Το ενδιαφέρον των αγοραστών για τα ακίνητα του διάσημου δημιουργού παραμένει έντονο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το φουτουριστικό διαμέρισμά του στο Παρίσι, το οποίο τον Μάρτιο του 2024 πουλήθηκε για 10 εκατομμύρια ευρώ από το συμβολαιογραφικό γραφείο Althemis, ξεπερνώντας κατά πολύ την αρχική τιμή διάθεσής του.

Κατασκευάστηκε πριν από τη Γαλλική Επαντάσταση

Το Manoir du Mée βρίσκεται στο χωριό Λε Με-σιρ-Σεν, λιγότερο από μία ώρα από το Παρίσι. Η κατασκευή του χρονολογείται από το 1749, περίπου τέσσερις δεκαετίες πριν από τη Γαλλική Επανάσταση.

Πριν περάσει στα χέρια του Καρλ Λάγκερφελντ, το ακίνητο είχε συνδεθεί με τη γνωστή Γαλλίδα ηθοποιό Ρενέ Σεν-Σιρ, η οποία γνώρισε μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 1930.

Το 1986, ο Λάγκερφελντ αγόρασε το αρχοντικό, σε μια περίοδο κατά την οποία βρισκόταν στα πρώτα χρόνια της θητείας του ως καλλιτεχνικός διευθυντής της Chanel.

Αργότερα, το ακίνητο αγοράστηκε από τον Πρίγκιπα Ερνστ Αύγουστο του Ανόβερου, σύζυγο της Πριγκίπισσας Καρολίνας του Μονακό. Η βασιλική οικογένεια κατοίκησε στην έπαυλη για περίπου έξι χρόνια, από το 2004 έως το 2010.

Karl Lagerfeld’s former French estate, Manoir du Méacute, is for sale at USD 3.2 million



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Τι περιλαμβάνει η πολυτελής έπαυλη

Η έκταση του κτήματος φτάνει περίπου τα 500 τετραγωνικά μέτρα και περιβάλλεται από μεγάλους διαμορφωμένους κήπους. Η αρχιτεκτονική του ακολουθεί την κλασική γαλλική παράδοση, με περίτεχνα γύψινα διακοσμητικά, ξυλόγλυπτες λεπτομέρειες και υψηλή αισθητική.

Διαθέτει επτά υπνοδωμάτια, το καθένα με δικό του χώρο γκαρνταρόμπας και ιδιωτικό μπάνιο, ενώ όλα προσφέρουν θέα στους καταπράσινους κήπους του κτήματος.

Πέρα από την κύρια κατοικία, το ακίνητο περιλαμβάνει και ξενώνα με θολωτό κελάρι κρασιών, βιβλιοθήκη, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια και εργαστήριο καλλιτέχνη. Για τους λάτρεις των αυτοκινήτων υπάρχει επίσης γκαράζ χωρητικότητας εννέα οχημάτων.

Φωτογραφήσεις για τη Chanel με διάσημα μοντέλα στους χώρους του

Το Manoir du Mée αποτέλεσε για χρόνια έναν από τους σημαντικότερους δημιουργικούς χώρους του Καρλ Λάγκερφελντ. Κατά τη διάρκεια της ιδιοκτησίας του, φιλοξένησε φωτογραφίσεις και διαφημιστικές καμπάνιες της Chanel.

Στους χώρους του πραγματοποιήθηκαν φωτογραφήσεις με τα διάσημα μοντέλα Ινές ντε λα Φρεσάνζ και Τατιάνα Πάτιτς, ενώ η έπαυλη λειτουργούσε ταυτόχρονα ως ήσυχο καταφύγιο για τον σχεδιαστή, μακριά από τους έντονους ρυθμούς της παρισινής ζωής.

Σήμερα, η ιστορική ιδιοκτησία διατίθεται προς πώληση μέσω του μεσίτη Αλεξί Φεϊφάν της εταιρείας Plya Paris, με ζητούμενη τιμή τα 3,2 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

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