Κατερίνα Λάσπα: «Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό αν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια» (Video)

Για την προσωπική της ζωή μίλησε η Κατερίνα Λάσπα, καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show», αποκαλύπτοντας ότι το διαζύγιο αποτέλεσε για την ίδια μια συνθήκη που αρχικά δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί.

Όπως τόνισε, αρχικά το θεώρησε ως μια δική της προσωπική αποτυχία, επισημαίνοντας ότι, έκτοτε, είναι ιδιαίτερα προσεκτική σε κάθε της βήμα.

«Στο σπίτι μου δεν πρόκειται να μπει αρσενικό -ειδικά τώρα που έχω και κορίτσια- αν δεν το κερδίσει με άπειρη προσπάθεια. Τα τελευταία χρόνια έχω γίνει λίγο πιο διπλωμάτισσα, εκ των πραγμάτων έχω μαλακώσει σε όλες τις εκφάνσεις, είτε προσωπικές στις προσωπικές σχέσεις είτε στις επαγγελματικές. Μπορεί να έχουν μια άλλη εικόνα για μένα, να δυσκολεύω το πεδίο. Έχω τραγικό πρόβλημα με θέματα αξιοπρέπειας και δικαιοσύνης. Αυτό το ‘χω απ’ τη μάνα μου» είπε η Κατερίνα Λάσπα.

«Τα πρώτα χρόνια μετά τον χωρισμό μου πένθησα πολύ την έννοια της οικογένειας. Το θεωρούσα ανεπίτρεπτο, πως δεν τα κατάφερα. Η πρώτη σκέψη πολλές φορές αυτή είναι, να κρατήσω τον τρόπο που εγώ μεγάλωσα, που οραματιζόμουνα. Εντάξει, δεν είναι εφικτό πάντα, έχουνε δυσκολέψει τα πράγματα» πρόσθεσε.

Γρήγορα, ωστόσο, βρήκε τη δύναμή της, καθώς συνειδητοποίησε ότι για να είναι καλά τα παιδιά της, θα πρέπει να είναι καλά η μαμά τους.

«Στη συνέχεια όμως -γιατί αν είναι καλά η μαμά, είναι καλά και τα παιδιά- απολαμβάνουμε τόσο πολύ την καθημερινότητά μας, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει με τα κορίτσια, το οποίο μου ‘δωσε πολύ μεγάλη δύναμη. Και ήτανε σαν να μου το άφησε και παρακαταθήκη ο μπαμπάς μου. Δεν ήταν τυχαία η χρονική στιγμή που έφυγε, πριν πέντε χρόνια. Σαν να μου ‘πε, “ξεκουράσου και προχώρα αλλιώς”. Μετά από μια μεταβατική και ζόρικη περίοδο στη ζωή μου, βρήκα ξανά την αισιοδοξία μου» τόνισε.

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