Παντελής Παντελίδης: 10 χρόνια από τον θάνατό του – Η δόξα, το τραγικό τέλος και το «προφητικό» τραγούδι (Video)

Σαν σήμερα, ο Παντελής Παντελίδης χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, με την είδηση να σοκάρει το πανελλήνιο.

Δέκα χρόνια μετά τον τραγικό χαμό του, το όνομά του αλλά και τα τραγούδια του εξακολουθούν να προκαλούν συγκίνηση και έντονη συναισθηματική φόρτιση στο ελληνικό κοινό.

Μια ζωή «αστραπή» – Ένα αστέρι που έσβησε γρήγορα

Aπό τα πρώτα του βίντεο στο YouTube μέχρι την εκρηκτική επιτυχία του, η πορεία του Παντελή Παντελίδη υπήρξε σύντομη, ωστόσο, έμεινε βαθιά χαραγμένη στη σύγχρονη ελληνική μουσική ιστορία.

Ενας καλλιτέχνης που δεν ακολούθησε την παραδοσιακή διαδρομή της δισκογραφίας, ένας αυτοδίδακτος λαϊκός τραγουδιστής που το κοινό λάτρεψε, ένα «αστέρι» που έλαμψε ξαφνικά και έσβησε απότομα, αφήνοντας ένα αποτύπωμα δυσανάλογα μεγάλο για τα λίγα χρόνια της καριέρας του.

Γεννημένος το 1983 στη Νέα Ιωνία, με ρίζες από Αγρίνιο και Μικρά Ασία, ο Παντελής Παντελίδης μεγάλωσε σε μια οικογένεια με πολλή αγάπη, αλλά και μεγάλα όνειρα. Από τα 7 του έπαιζε ποδόσφαιρο, ωστόσο, στα 17 σταμάτησε λόγω μυοκαρδιοπάθειας. Κατόπιν, μπήκε στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), υπηρέτησε 10 χρόνια ως υπαξιωματικός, ενώ ταυτόχρονα μάθαινε μόνος κιθάρα, γράφοντας τραγούδια από τα 13 του χρόνια.

Το 2010, φίλοι του, αποφάσισαν να ανεβάσουν στο YouTube βίντεο όπου τραγουδάει δικά του κομμάτια με κιθάρα, για να «μην τα ξεχάσει» όπως έλεγε. Η viral επιτυχία δεν άργησε να έρθει, παρότι το διαδίκτυο ήταν στα πρώιμα στάδιά του ως μέσο προβολής. Ο Παντελής Παντελίδης παρατάει το Ναυτικό κι αφοσιώνεται στη μουσική.

Το 2012, κλείνει συμβόλαιο για σχήμα «Καρράς-Πάολα-Παντελίδης» στο Teatro και ο λαϊκός τραγουδιστής από τη Ν. Ιωνία βλέπει το όνειρό του να παίρνει σάρκα και οστά. Το κοινό λατρεύει κάθε του τραγούδι και οι ερμηνείες του «μιλούν» σε χιλιάδες καρδιές. Όλοι κάνουν λόγο για έναν καλλιτέχνη – φαινόμενο και για έναν άνθρωπο σεμνό, ηθικό με αμεσότητα, ευθύτητα και καθαρότητα.

Το 2012 ο δίσκος «Αλκοολικές οι νύχτες» κάνει πάταγο και γίνεται διπλά πλατινένιος. Τα κομμάτια «Δεν ταιριάζετε σου λέω», «Συνοδεύομαι» τον απογειώνουν. Ακολουθούν συνολικά 48 studio τραγούδια δικά του, ενώ την ίδια την περίοδο σαρώνει και τα βραβεία MAD (πρωτοεμφανιζόμενος το 2013, καλύτερος λαϊκός τραγουδιστής το 2015).

Η μοιραία νύχτα

Πρωινές ώρες 18/2/2016, Λεωφόρος Βουλιαγμένης-Ελληνικό: Το Mercedes ML 63 AMG του χάνει τον έλεγχο, προσκρούει σε μπάρες, γίνεται μια άμορφη μάζα από λαμαρίνες. Ο Παντελής Παντελίδης, με 2,72 g/L αλκοόλ (όριο 0,50), διακομίζεται στο Ασκληπιείο Βούλας, νεκρός.

Οι επιβάτιδες στο αυτοκίνητό του, Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη, τραυματίζονται η πρώτη ελαφρά, η δεύτερη βαριά, ενώ τα επόμενα χρόνια υποβάλλεται σε 17 χειρουργεία, αποκτώντας μόνιμη αναπηρία. Το δικαστήριο έκρινε ότι υπάρχει 50% συνυπαιτιότητα των δύο γυναικών στο δυστύχημα, επειδή γνώριζαν ότι ο Παντελής Παντελίδης ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας.

Το προφητικό τραγούδι ένα χρόνο πριν

Ο Παντελής Παντελίδης έλαμψε και χάθηκε σαν αστέρι, ενώ δέκα χρόνια μετά, τα κομμάτια του ηχούν ακόμα στα ραδιόφωνα, στα νυχτερινά μαγαζιά και κυρίως στις καρδιές των θαυμαστών του.

Ανατριχίλα προκαλεί, δε, ένα από τα τραγούδια που ο Παντελής Παντελίδης είχε κυκλοφορήσει περίπου έναν χρόνο πριν από το τροχαίο δυστύχημα, με τους στίχους του να μοιάζουν προφητικοί.

«Γκάζι πατάω δυνατά ένα τσιγάρο και φωτιά μα να τ’ ανάψω κοριτσάκι μου δεν πρόλαβα…», αναφέρει, μεταξύ άλλων, το κομμάτι που έγραψε ο ίδιος και που κυκλοφόρησε με τον δίσκο του «Εισ Πνοή».

