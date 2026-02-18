Μαρία Τζομπανάκη: «Εξήγησα στον σύζυγό μου ότι στην κορυφή της πυραμίδας είναι ο γιος μου και η αγάπη μου για την πατρίδα» (Video)

Για την επαγγελματική της πορεία αλλά και την προσωπική της ζωή μίλησε η Μαρία Τζομπανάκη, αναφερόμενη -μεταξύ άλλων- στην αγάπη της τόσο για τον γιο της που βάζει πάνω απ’ όλα, όσο και την πατρίδα.

Καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, κάνοντας λόγο για ένα προστατευμένο περιβάλλον γεμάτο αγάπη.

«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κρήτη, όπου κυκλοφορούσα κυρίως με τον πατέρα μου και τα αδέλφια μου. Δεν ήταν εύκολα, αλλά πέρασα ωραία. Είχα μια ζωή πολύ προστατευμένη. Ήταν κάπως επίπλαστη η αντικειμενικότητα, γιατί είχαν δημιουργήσει γύρω μου ένα πολύ προστατευμένο πλαίσιο, αλλά πέρασα καλά. Όταν ήρθα στην Αθήνα και άρχισαν να έρχονται οι εκπλήξεις, τα “χαστούκια”, είχα μάθει να τα αποφεύγω».

«Έχω ωριμάσει. Μπορώ να τιθασεύω αυτό που μπορεί να ενοχλήσει τον σύντροφό μου. Ποτέ δεν είπα “σε χρειάζομαι” για να πάρω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Με τον γάμο μας ήθελα να χαρίσω στον άντρα μου μια παραδοσιακή γιορτή. Εξήγησα στον σύζυγό μου ότι πάνω απ’ όλα είναι το παιδί. Μου είπε “εντάξει, είναι ολόκληρος άντρας”. Του είπα ότι στην κορυφή της πυραμίδας είναι ο γιος μου και η αγάπη μου για την πατρίδα μου. Μου απάντησε “ωραία, καταλαβαίνω την αγάπη για το παιδί, αλλά είναι μεγάλος πια, άσ’ τον”. Μα δεν κάνω κάτι, δεν πάω από πάνω του να τον καταπιέζω -απλώς προηγείται» πρόσθεσε στη συνέχεια.

