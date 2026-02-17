Συνελήφθη ο ηθοποιός Σάια Λε Μπουφ στη Νέα Ορλεάνη επειδή «τρομοκρατούσε» την πόλη κατά τη διάρκεια του Mardi Gras (Video)

Ο Σάια Λε Μπουφ παραμένει υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του κατά τη διάρκεια του Mardi Gras στη Νέα Ορλεάνη.

Ο 39χρονος ηθοποιός των Transformers συνελήφθη λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης μετά από έναν φερόμενο καβγά έξω από ένα μπαρ στη Γαλλική Συνοικία, ανέφερε το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Ορλεάνης.

Σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, του ασκήθηκαν δύο κατηγορίες απλής σωματικής βλάβης και παραμένει σε φυλακή της Λουιζιάνα αφού έλαβε ιατρική φροντίδα από παραϊατρικό προσωπικό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο ηθοποιός «είχε αυξημένη επιθετικότητά» σε ένα μπαρ στην οδό Royal, με αποτέλεσμα ένα μέλος του προσωπικού να τον πετάξει έξω από το κτίριο. Μόλις βγήκε έξω, ο Λε Μπουφ φέρεται να γρονθοκόπησε έναν άνδρα αρκετές φορές. Στη συνέχεια έφυγε από την περιοχή, αλλά επέστρεψε, «ενεργώντας ακόμη πιο επιθετικά», ανέφερε η έκθεση σύλληψης.

«Πολλοί άνθρωποι προσπάθησαν να τον κρατήσουν κάτω – τελικά τον άφησαν να πέσει με την ελπίδα ότι θα έφευγε – αλλά φέρεται να χτύπησε ξανά το ίδιο θύμα με γροθιές στο πάνω μέρος του σώματος του θύματος», ανέφεραν τα δικαστικά αρχεία. Στη συνέχεια, φέρεται να επιτέθηκε σε ένα άλλο άτομο χτυπώντας το στη μύτη και κρατήθηκε κάτω μέχρι να φτάσει η αστυνομία.

Ο ηθοποιός, ο οποίος είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ήταν νηφάλιος μετά από πολλαπλές απόπειρες αποτοξίνωσης, φέρεται να διασκέδαζε στην πόλη για μέρες πριν από τη σύλληψή του. Ένας μπάρμαν που εξυπηρέτησε τον αμφιλεγόμενο σταρ δήλωσε την Πέμπτη στο The Hollywood Reporter: «Τρομοκρατεί την πόλη!».

Άλλοι μπάρμαν και θαμώνες δήλωσαν στο μέσο ότι ο Λε Μπουφ ήταν «μεθυσμένος» και «επιθετικός» καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, καθώς εντοπίστηκε σε πολλά μπαρ σε όλη την πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του Mardi Gras.

Γνωστός για την δημόσια ασταθή συμπεριφορά του, έχει ιστορικό νομικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας αγωγής του 2020 εναντίον του από την πρώην κοπέλα του FKA Twigs, η οποία τον κατηγόρησε σεξουαλική κακοποίηση, επίθεση και συναισθηματική κακοποίηση. Η αγωγή διευθετήθηκε τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Ο σταρ συνελήφθη για πρώτη φορά το 2014 με κατηγορίες για διατάραξη της τάξης, παρενόχληση και εγκληματική είσοδο σε χώρο του Broadway, με αποτέλεσμα να αναζητήσει βοήθεια για αλκοολισμό. Δήλωσε ένοχος για διατάραξη της τάξης εκείνη την εποχή και οι άλλες κατηγορίες αποσύρθηκαν.

Τρία χρόνια αργότερα, συνελήφθη στη Σαβάνα της Τζόρτζια για μέθη σε δημόσιο χώρο, διατάραξη της τάξης και παρεμπόδιση λειτουργίας. Πλάνα από κάμερα σώματος από το περιστατικό έδειχναν τον Λε Μπουφ σε ρατσιστικές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της σύλληψης, τις οποίες αργότερα απέδωσε στον αλκοολισμό του. Αφού δήλωσε μη ένσταση για διατάραξη της τάξης, καταδικάστηκε με αναστολή ενός έτους και διατάχθηκε να αναζητήσει θεραπεία διαχείρισης θυμού και χρήσης ουσιών.

Η πιο πρόσφατη σύλληψή του ήταν το 2020, όταν κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό και κλοπή και δήλωσε αθώος. Οι κατηγορίες αποσύρθηκαν αφού ολοκλήρωσε ένα πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας και θεραπείας με ψυχολόγο που είχε διαταχθεί από δικαστήριο.

