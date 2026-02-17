search
ΤΡΙΤΗ 17.02.2026
17.02.2026 09:58

Θεσσαλονίκη: Η κάμερα «έπιασε» τους νταήδες, ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι για τον ξυλοδαρμό 16χρονου

17.02.2026 09:58
kamera_asfaleias

Για επίθεση σε βάρος 16χρονου, έξω από σχολικό συγκρότημα της ανατολικής Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν τρεις ανήλικοι, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της προηγούμενης Τρίτης (10/2) στη λεωφόρο Κ. Καραμανλή και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας της περιοχής.

Τη διερεύνηση του επεισοδίου είχε διατάξει εισαγγελέας κι από την έρευνα των αστυνομικών του Α.Τ. Τούμπας – Τριανδρίας φαίνεται να προέκυψε η εμπλοκή τριών ανηλίκων (15, 16 και 17 ετών).

Από το οπτικοακουστικό υλικό που είδε το φως της δημοσιότητας φαίνεται ομάδα δραστών να εγκλωβίζει το 16χρονο θύμα και να επιτίθεται εναντίον του με σπρωξίματα, γροθιές και κλωτσιές μπροστά σε σταθμευμένο όχημα.

Το θύμα κατάφερε να ξεφύγει, τρέχοντας στα γύρω στενά της περιοχής.

skopeftirio-larisa
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λάρισα: Εικόνες ντροπής – Σε προπονητήριο ερείπιο γυμνάζεται πρωταθλήτρια της σκοποβολής που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες

aftokinito_fota_1702_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πώς μια «μικρή» ζημιά στο αυτοκίνητο μπορεί να σου αδειάσει το πορτοφόλι

panagiotis-stathis-new
MEDIA

Παναγιώτης Στάθης: Ανακοίνωσε με δάκρυα ότι πέθανε η μητέρα του – «Το έμαθα πριν βγούμε στον αέρα» (Video)

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Κούβα: Είστε αποτυχημένο κράτος, καταλήξτε σε συμφωνία με τις ΗΠΑ

roumbio new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι νέες σχέσεις ΗΠΑ-Ευρώπης και ο «Συναλλακτικός  Ατλαντισμός»

violanta_new_456
ΕΛΛΑΔΑ

Παραδοχή τοπογράφου που υπέγραψε το τοπογραφικό της Βιολάντα ότι δεν μέτρησε την απόσταση των δεξαμενών προπανίου: «Κατέγραψα αυτά που μου είπαν»

javed-aslam
ΕΛΛΑΔΑ

Ανακαλείται το άσυλο του προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στην Ελλάδα, Τζαβέντ Ασλάμ

giannis_panagopoulos_GSEE_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επανεξελέγη και... άνετα σύνεδρος για την ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος - Πρώτη δύναμη η ΔΑΣ

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Αδήλωτες δεξαμενές υγραερίου και στο δεύτερο εργοστάσιο της Βιολάντα - Προσωρινό «λουκέτο» με απόφαση Κουρέτα

tsouvelas-new
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Τσουβέλας: «Είμαι συμβιβασμένος με την απόλυτη αποτυχία μου» (Video)

